https://ria.ru/20221216/vstrecha-1839092575.html

Москва позитивно относится к идее встречи лидеров Турции, Сирии и России

Москва позитивно относится к идее встречи лидеров Турции, Сирии и России - РИА Новости, 16.12.2022

Москва позитивно относится к идее встречи лидеров Турции, Сирии и России

Москва крайне позитивно относится к идее президента Турции Тайипа Эрдогана о проведении встречи лидеров Турции, Сирии и РФ, заявил замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:38

2022-12-16T11:38

2022-12-16T11:39

турция

сирия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

реджеп тайип эрдоган

михаил богданов

москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва крайне позитивно относится к идее президента Турции Тайипа Эрдогана о проведении встречи лидеров Турции, Сирии и РФ, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Крайне позитивно", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, как Россия восприняла идею Эрдогана."Мы сейчас проводим контакты с сирийскими друзьями", - добавил Богданов.

https://ria.ru/20221215/turtsiya-1839023394.html

турция

сирия

россия

москва

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турция, сирия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), реджеп тайип эрдоган, михаил богданов, москва