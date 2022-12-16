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Москва позитивно относится к идее встречи лидеров Турции, Сирии и России - РИА Новости, 16.12.2022
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Москва позитивно относится к идее встречи лидеров Турции, Сирии и России
Москва позитивно относится к идее встречи лидеров Турции, Сирии и России - РИА Новости, 16.12.2022
Москва позитивно относится к идее встречи лидеров Турции, Сирии и России
Москва крайне позитивно относится к идее президента Турции Тайипа Эрдогана о проведении встречи лидеров Турции, Сирии и РФ, заявил замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:38
2022-12-16T11:39
турция
сирия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
реджеп тайип эрдоган
михаил богданов
москва
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва крайне позитивно относится к идее президента Турции Тайипа Эрдогана о проведении встречи лидеров Турции, Сирии и РФ, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Крайне позитивно", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, как Россия восприняла идею Эрдогана."Мы сейчас проводим контакты с сирийскими друзьями", - добавил Богданов.
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турция, сирия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), реджеп тайип эрдоган, михаил богданов, москва
Турция, Сирия, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Реджеп Тайип Эрдоган, Михаил Богданов, Москва
11:38 16.12.2022 (обновлено: 11:39 16.12.2022)
 
Москва позитивно относится к идее встречи лидеров Турции, Сирии и России

МИД: Москва позитивно относится к идее Эрдогана о встрече лидеров Турции, Сирии и России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на башни Московского Кремля . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва крайне позитивно относится к идее президента Турции Тайипа Эрдогана о проведении встречи лидеров Турции, Сирии и РФ, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Крайне позитивно", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, как Россия восприняла идею Эрдогана.
"Мы сейчас проводим контакты с сирийскими друзьями", - добавил Богданов.
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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ТурцияСирияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Реджеп Тайип ЭрдоганМихаил БогдановМосква
 
 
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