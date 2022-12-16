https://ria.ru/20221216/uspenskiy-1839079044.html

Лауреатом премии имени Успенского стала автор книги "Дед — Сто бед"

Лауреатом премии имени Успенского стала автор книги "Дед — Сто бед" - РИА Новости, 16.12.2022

Лауреатом премии имени Успенского стала автор книги "Дед — Сто бед"

Лауреатом литературной премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского стала автор детской книги "Дед — Сто Бед. Сказки деда Гриши и бабушки Глаши" Елена... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:58

2022-12-16T10:58

2022-12-16T10:58

культура

новости культуры

эдуард успенский

санкт-петербург

книги

что почитать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837270325_0:145:1720:1113_1920x0_80_0_0_ce5a0d03d620eacc3701cb0705f96801.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Лауреатом литературной премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского стала автор детской книги "Дед — Сто Бед. Сказки деда Гриши и бабушки Глаши" Елена Пономарева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской государственной детской библиотеки (РГДБ).Произведение состоит из присказок и прибауток. Их по очереди рассказывают бабушка и дедушка. Сюжетная линия строится вокруг обычных, бытовых ситуаций, которые принимают неожиданный оборот. Например, дед идет на рыбалку, а пойманная костлявая рыбешка вырастает до размеров акулы, пока ее несли домой. Или вообще — ничего делать не хочется, потому что дома поселилась Лень. В сказках Пономаревой встречаются такие персонажи, как Колобок, волк, гуси, которые добавляют небылицам как реальности, так и сказочности.В качестве приза писательница получит 600 тысяч рублей. Второе место заняла Галина Соболева с книгой "Писатель Ежиков и другие" (ей достанется 400 тысяч рублей), а третье — Станислав Востоков за сказку "Морозов Ха. Ха. и новогоднее чудо" (ему вручат 200 тысяч рублей).Также был объявлен лауреат номинации "Веселый учебник" (научно-популярные произведения для детей до 12 лет). Награду суммой 300 тысяч рублей забрала автор детского путеводителя по Санкт-Петербургу "Тролль Вася из троллейбуса №10" Светлана Щелкунова.Премия "Большая сказка" была учреждена в 2020 году. Ее цель — поддержка и поощрение писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения, воспитывающие любовь к литературе и способствующие приобщению детей к чтению. В шорт-лист было включено семь произведений в номинации "Сказка" и пять – в категории "Веселый учебник". Всего на соискание приза в 2022 году поступило 323 произведения.

https://ria.ru/20221209/bolshayakniga-1837408952.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, эдуард успенский, санкт-петербург, книги, что почитать