https://ria.ru/20221216/ukraina-1839255603.html

Днепропетровская область полностью обесточена

Днепропетровская область полностью обесточена - РИА Новости, 16.12.2022

Днепропетровская область полностью обесточена

Днепропетровская область полностью обесточена, мощности хватает для минимального снабжения критической инфраструктуры, заявил в пятницу глава областной... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T17:31

2022-12-16T17:31

2022-12-16T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

валентин резниченко

владимир зеленский

кирилл тимошенко

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Днепропетровская область полностью обесточена, мощности хватает для минимального снабжения критической инфраструктуры, заявил в пятницу глава областной администрации Валентин Резниченко. "Область была полностью обесточена. На сейчас восстановленной мощности в сети хватает для минимальной запитки критической инфраструктуры", - написал Резниченко в своем Telegram-канале. По его словам, в первую очередь энергетики подключат больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы, котельные, после чего - жилые дома. "Делать прогнозы пока рано", - подчеркнул Резниченко. В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества.

https://ria.ru/20221216/elektrotrichestvo-1839089169.html

https://ria.ru/20221216/kharkov-1839076535.html

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, валентин резниченко, владимир зеленский, кирилл тимошенко, днепропетровская область, украина