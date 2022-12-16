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Днепропетровская область полностью обесточена - РИА Новости, 16.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Днепропетровская область полностью обесточена
Днепропетровская область полностью обесточена - РИА Новости, 16.12.2022
Днепропетровская область полностью обесточена
Днепропетровская область полностью обесточена, мощности хватает для минимального снабжения критической инфраструктуры, заявил в пятницу глава областной... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:31
2022-12-16T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
валентин резниченко
владимир зеленский
кирилл тимошенко
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Днепропетровская область полностью обесточена, мощности хватает для минимального снабжения критической инфраструктуры, заявил в пятницу глава областной администрации Валентин Резниченко. "Область была полностью обесточена. На сейчас восстановленной мощности в сети хватает для минимальной запитки критической инфраструктуры", - написал Резниченко в своем Telegram-канале. По его словам, в первую очередь энергетики подключат больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы, котельные, после чего - жилые дома. "Делать прогнозы пока рано", - подчеркнул Резниченко. В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества.
https://ria.ru/20221216/elektrotrichestvo-1839089169.html
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в мире, валентин резниченко, владимир зеленский, кирилл тимошенко, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валентин Резниченко, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Днепропетровская область, Украина
17:31 16.12.2022
 
Днепропетровская область полностью обесточена

Глава администрации Днепропетровской области Резниченко заявил, что регион обесточен

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии
Обесточенные высоковольтные линии - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Обесточенные высоковольтные линии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Днепропетровская область полностью обесточена, мощности хватает для минимального снабжения критической инфраструктуры, заявил в пятницу глава областной администрации Валентин Резниченко.
"Область была полностью обесточена. На сейчас восстановленной мощности в сети хватает для минимальной запитки критической инфраструктуры", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.
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По его словам, в первую очередь энергетики подключат больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы, котельные, после чего - жилые дома.
"Делать прогнозы пока рано", - подчеркнул Резниченко.
В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалентин РезниченкоВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоДнепропетровская областьУкраина
 
 
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