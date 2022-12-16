https://ria.ru/20221216/ukraina-1839073505.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех регионах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех регионах - РИА Новости, 16.12.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех регионах

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:12

2022-12-16T10:12

2022-12-16T10:29

специальная военная операция на украине

в мире

киев

запорожье

кривой рог

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге."Пишут о серии взрывов, которые слышат жители Киева", - говорится в Telegram-канале издания "Страна.ua".Агентство УНИАН отмечает, что "в Киеве и области слышны звуки взрывов"."Взрывы также прозвучали в Запорожье и повторно - в Кривом Роге и Днепропетровской области, сообщают корреспонденты", - информирует Telegram-канал украинское издания "Суспильне" (Общественное).Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что взрывы раздаются на инфраструктурных объектах города, также СМИ сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/vzryvy-1839072160.html

https://ria.ru/20221216/ukraina-1839068103.html

киев

запорожье

кривой рог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, запорожье, кривой рог, вооруженные силы рф