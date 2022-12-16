10:12 16.12.2022 (обновлено: 10:29 16.12.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех регионах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЗалповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" с фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря
Залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" с фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.
"Пишут о серии взрывов, которые слышат жители Киева", - говорится в Telegram-канале издания "Страна.ua".
Агентство УНИАН отмечает, что "в Киеве и области слышны звуки взрывов".
"Взрывы также прозвучали в Запорожье и повторно - в Кривом Роге и Днепропетровской области, сообщают корреспонденты", - информирует Telegram-канал украинское издания "Суспильне" (Общественное).
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что взрывы раздаются на инфраструктурных объектах города, также СМИ сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.