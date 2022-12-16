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Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех регионах - РИА Новости, 16.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/ukraina-1839073505.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех регионах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех регионах - РИА Новости, 16.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех регионах
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:12
2022-12-16T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожье
кривой рог
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге."Пишут о серии взрывов, которые слышат жители Киева", - говорится в Telegram-канале издания "Страна.ua".Агентство УНИАН отмечает, что "в Киеве и области слышны звуки взрывов"."Взрывы также прозвучали в Запорожье и повторно - в Кривом Роге и Днепропетровской области, сообщают корреспонденты", - информирует Telegram-канал украинское издания "Суспильне" (Общественное).Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что взрывы раздаются на инфраструктурных объектах города, также СМИ сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20221216/vzryvy-1839072160.html
https://ria.ru/20221216/ukraina-1839068103.html
киев
запорожье
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, киев, запорожье, кривой рог, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожье, Кривой Рог, Вооруженные силы РФ
10:12 16.12.2022 (обновлено: 10:29 16.12.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех регионах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЗалповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" с фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря
Залповый пуск четырех крылатых ракет Калибр с фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" с фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.
"Пишут о серии взрывов, которые слышат жители Киева", - говорится в Telegram-канале издания "Страна.ua".
Пожар в Харькове. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
10:05В мире
В Харькове и Киевской области прогремели взрывы
Агентство УНИАН отмечает, что "в Киеве и области слышны звуки взрывов".
"Взрывы также прозвучали в Запорожье и повторно - в Кривом Роге и Днепропетровской области, сообщают корреспонденты", - информирует Telegram-канал украинское издания "Суспильне" (Общественное).
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что взрывы раздаются на инфраструктурных объектах города, также СМИ сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
09:45Специальная военная операция на Украине
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожьеКривой РогВооруженные силы РФ
 
 
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