https://ria.ru/20221216/ukraina-1839068103.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2022
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:45
2022-12-16T09:45
2022-12-16T09:58
специальная военная операция на украине
украина
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
запорожская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.Ранее в пятницу тревога была объявлена в 3.10 в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР, в 3.12 - в Днепропетровской области. Позже тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской и Запорожской областей.Сейчас карта отмечена красным во всех регионах страны одновременно.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский говорил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221216/ukraina-1839064422.html
https://ria.ru/20221216/trevoga-1839063364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, запорожская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы РФ
09:45 16.12.2022 (обновлено: 09:58 16.12.2022)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Онлайн-карта: на всей территории Украины объявили воздушную тревогу