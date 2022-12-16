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В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/ukraina-1839064422.html
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2022
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве и области, в Житомирской, Сумской, Винницкой, Черниговской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:15
2022-12-16T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сумская область
денис шмыгаль
владимир зеленский
запорожская область
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и области, в Житомирской, Сумской, Винницкой, Черниговской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры.Ранее в пятницу тревога была объявлена в 3.10 в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР, а в 3.12 - в Днепропетровской области. Позже тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской и Запорожской областей.Карта отмечена красным в указанных областях, министерство указывает, что "воздушная тревога объявлена в 09.11".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский говорил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221216/trevoga-1839063364.html
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украина
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в мире, украина, киев, сумская область, денис шмыгаль, владимир зеленский, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Сумская область, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
09:15 16.12.2022 (обновлено: 09:30 16.12.2022)
 
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве, в Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и области, в Житомирской, Сумской, Винницкой, Черниговской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры.
Ранее в пятницу тревога была объявлена в 3.10 в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР, а в 3.12 - в Днепропетровской области. Позже тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской и Запорожской областей.
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
09:10Специальная военная операция на Украине
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Карта отмечена красным в указанных областях, министерство указывает, что "воздушная тревога объявлена в 09.11".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский говорил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
03:26Специальная военная операция на Украине
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСумская областьДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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