https://ria.ru/20221216/ukraina-1839064422.html
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2022
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве и области, в Житомирской, Сумской, Винницкой, Черниговской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:15
2022-12-16T09:15
2022-12-16T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сумская область
денис шмыгаль
владимир зеленский
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe1e104428676bea6702934751eeedac.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и области, в Житомирской, Сумской, Винницкой, Черниговской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры.Ранее в пятницу тревога была объявлена в 3.10 в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР, а в 3.12 - в Днепропетровской области. Позже тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской и Запорожской областей.Карта отмечена красным в указанных областях, министерство указывает, что "воздушная тревога объявлена в 09.11".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский говорил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221216/trevoga-1839063364.html
https://ria.ru/20221216/trevoga-1839040852.html
украина
киев
сумская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885873_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ed1fa5e21e7c24811ca6fd582b55683.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сумская область, денис шмыгаль, владимир зеленский, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Сумская область, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
09:15 16.12.2022 (обновлено: 09:30 16.12.2022)
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, в Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу