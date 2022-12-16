https://ria.ru/20221216/ukraina-1839064422.html

В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу

В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2022

В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве и области, в Житомирской, Сумской, Винницкой, Черниговской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:15

2022-12-16T09:15

2022-12-16T09:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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денис шмыгаль

владимир зеленский

запорожская область

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и области, в Житомирской, Сумской, Винницкой, Черниговской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры.Ранее в пятницу тревога была объявлена в 3.10 в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР, а в 3.12 - в Днепропетровской области. Позже тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской и Запорожской областей.Карта отмечена красным в указанных областях, министерство указывает, что "воздушная тревога объявлена в 09.11".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский говорил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221216/trevoga-1839063364.html

https://ria.ru/20221216/trevoga-1839040852.html

украина

киев

сумская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, сумская область, денис шмыгаль, владимир зеленский, запорожская область, вооруженные силы рф