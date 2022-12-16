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Опрос о восстановлении аккаунтов журналистов в Twitter проведут заново - РИА Новости, 16.12.2022
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Опрос о восстановлении аккаунтов журналистов в Twitter проведут заново
Опрос о восстановлении аккаунтов журналистов в Twitter проведут заново - РИА Новости, 16.12.2022
Опрос о восстановлении аккаунтов журналистов в Twitter проведут заново
Пользователи Twitter высказались за то, чтобы немедленно восстановить замороженные аккаунты журналистов ведущих американских СМИ, однако владелец соцсети Илон... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T08:11
2022-12-16T08:11
в мире
технологии
илон маск
лос-анджелес
twitter
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пользователи Twitter высказались за то, чтобы немедленно восстановить замороженные аккаунты журналистов ведущих американских СМИ, однако владелец соцсети Илон Маск заявил, что проведет опрос заново.Замороженные аккаунты принадлежат в том числе репортерам газет New York Times и Washington Post, а также телеканала CNN. Помимо сотрудника CNN Донни О"Салливана, заблокированы аккаунты Дрю Харвелла из Washington Post, Райана Мака из New York Times, независимого журналиста Аарона Рупара, а также страница в Twitter конкурирующей социальной сети Mastodon.Эти санкции были связаны с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия. Лишившиеся доступа к аккаунтам журналисты писали о новой политике Маска, которая, по его словам, была вызвана инцидентом с преследованием семьи миллиардера во вторник вечером в Лос-Анджелесе.Вопрос был сформулирован самим Маском следующим образом: "Через какое время разморозить аккаунты, которые в режиме реального времени сообщают о моем точном местоположении?". Участникам опроса предлагались четыре варианта ответов: немедленно, завтра, через неделю, через более долгий срок.Большая часть опрошенных (43%) высказались за немедленное разблокирование аккаунтов провинившихся журналистов.Однако уже после публикации данных опроса Маск дезавуировал его результаты. "Сорри, слишком много вариантов, проведу новый опрос", - написал он.
https://ria.ru/20221216/twitter-1839045575.html
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в мире, технологии, илон маск, лос-анджелес, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Лос-Анджелес, Twitter
08:11 16.12.2022
 
Опрос о восстановлении аккаунтов журналистов в Twitter проведут заново

Маск дезавуировал результаты опроса о восстановлении аккаунтов журналистов в Twitter

© AP Photo / Richard DrewЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Richard Drew
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пользователи Twitter высказались за то, чтобы немедленно восстановить замороженные аккаунты журналистов ведущих американских СМИ, однако владелец соцсети Илон Маск заявил, что проведет опрос заново.
Замороженные аккаунты принадлежат в том числе репортерам газет New York Times и Washington Post, а также телеканала CNN. Помимо сотрудника CNN Донни О"Салливана, заблокированы аккаунты Дрю Харвелла из Washington Post, Райана Мака из New York Times, независимого журналиста Аарона Рупара, а также страница в Twitter конкурирующей социальной сети Mastodon.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
05:46
Twitter заморозил аккаунты журналистов, которые писали о Маске, пишут СМИ
Эти санкции были связаны с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия. Лишившиеся доступа к аккаунтам журналисты писали о новой политике Маска, которая, по его словам, была вызвана инцидентом с преследованием семьи миллиардера во вторник вечером в Лос-Анджелесе.
Вопрос был сформулирован самим Маском следующим образом: "Через какое время разморозить аккаунты, которые в режиме реального времени сообщают о моем точном местоположении?". Участникам опроса предлагались четыре варианта ответов: немедленно, завтра, через неделю, через более долгий срок.
Большая часть опрошенных (43%) высказались за немедленное разблокирование аккаунтов провинившихся журналистов.
Однако уже после публикации данных опроса Маск дезавуировал его результаты. "Сорри, слишком много вариантов, проведу новый опрос", - написал он.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Twitter заблокировал сервис, отслеживающий полеты Маска
 
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