https://ria.ru/20221216/twitter-1839053894.html

Опрос о восстановлении аккаунтов журналистов в Twitter проведут заново

Опрос о восстановлении аккаунтов журналистов в Twitter проведут заново - РИА Новости, 16.12.2022

Опрос о восстановлении аккаунтов журналистов в Twitter проведут заново

Пользователи Twitter высказались за то, чтобы немедленно восстановить замороженные аккаунты журналистов ведущих американских СМИ, однако владелец соцсети Илон... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T08:11

2022-12-16T08:11

2022-12-16T08:11

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технологии

илон маск

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twitter

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пользователи Twitter высказались за то, чтобы немедленно восстановить замороженные аккаунты журналистов ведущих американских СМИ, однако владелец соцсети Илон Маск заявил, что проведет опрос заново.Замороженные аккаунты принадлежат в том числе репортерам газет New York Times и Washington Post, а также телеканала CNN. Помимо сотрудника CNN Донни О"Салливана, заблокированы аккаунты Дрю Харвелла из Washington Post, Райана Мака из New York Times, независимого журналиста Аарона Рупара, а также страница в Twitter конкурирующей социальной сети Mastodon.Эти санкции были связаны с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия. Лишившиеся доступа к аккаунтам журналисты писали о новой политике Маска, которая, по его словам, была вызвана инцидентом с преследованием семьи миллиардера во вторник вечером в Лос-Анджелесе.Вопрос был сформулирован самим Маском следующим образом: "Через какое время разморозить аккаунты, которые в режиме реального времени сообщают о моем точном местоположении?". Участникам опроса предлагались четыре варианта ответов: немедленно, завтра, через неделю, через более долгий срок.Большая часть опрошенных (43%) высказались за немедленное разблокирование аккаунтов провинившихся журналистов.Однако уже после публикации данных опроса Маск дезавуировал его результаты. "Сорри, слишком много вариантов, проведу новый опрос", - написал он.

https://ria.ru/20221216/twitter-1839045575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, илон маск, лос-анджелес, twitter