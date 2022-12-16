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Центробанк указал на неоднородность потребительской активности по регионам - РИА Новости, 16.12.2022
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Центробанк указал на неоднородность потребительской активности по регионам
Центробанк указал на неоднородность потребительской активности по регионам - РИА Новости, 16.12.2022
Центробанк указал на неоднородность потребительской активности по регионам
Потребительская активность в целом по стране неоднородна, так в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается ее спад, в то время как в регионах Урала, Дальнего Востока РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:46
2022-12-16T15:46
экономика
эльвира набиуллина
москва
санкт-петербург
урал
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Потребительская активность в целом по стране неоднородна, так в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается ее спад, в то время как в регионах Урала, Дальнего Востока и на Юге спрос остается на уровне прошлого года, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "В потребительской активности явно проявляется региональная неоднородность. В Москве и Санкт-Петербурге произошел существенный спад потребления, тогда как в регионах Урала, Дальнего Востока и Юга страны потребительский спрос остается примерно на уровне прошлого года", - сказала она. В целом регулятор характеризует потребительский спрос как сдержанный - сберегательная модель населения сохраняется. ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, второй раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых.
https://ria.ru/20221216/nabiullina-1839211044.html
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экономика, эльвира набиуллина, москва, санкт-петербург, урал, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Москва, Санкт-Петербург, Урал, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
15:46 16.12.2022
 
Центробанк указал на неоднородность потребительской активности по регионам

Глава Центробанка Набиуллина: потребительская активность в целом по стране неоднородна

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Потребительская активность в целом по стране неоднородна, так в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается ее спад, в то время как в регионах Урала, Дальнего Востока и на Юге спрос остается на уровне прошлого года, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"В потребительской активности явно проявляется региональная неоднородность. В Москве и Санкт-Петербурге произошел существенный спад потребления, тогда как в регионах Урала, Дальнего Востока и Юга страны потребительский спрос остается примерно на уровне прошлого года", - сказала она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
15:43
Набиуллина рассказала о процессе девалютизации балансов банков
В целом регулятор характеризует потребительский спрос как сдержанный - сберегательная модель населения сохраняется.
ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, второй раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
15:29
Набиуллина назвала факторы, ухудшающие перспективу экспорта России
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаМоскваСанкт-ПетербургУралЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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