https://ria.ru/20221216/tsentrobank-1839212233.html

Центробанк указал на неоднородность потребительской активности по регионам

Центробанк указал на неоднородность потребительской активности по регионам - РИА Новости, 16.12.2022

Центробанк указал на неоднородность потребительской активности по регионам

Потребительская активность в целом по стране неоднородна, так в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается ее спад, в то время как в регионах Урала, Дальнего Востока РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:46

2022-12-16T15:46

2022-12-16T15:46

экономика

эльвира набиуллина

москва

санкт-петербург

урал

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Потребительская активность в целом по стране неоднородна, так в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается ее спад, в то время как в регионах Урала, Дальнего Востока и на Юге спрос остается на уровне прошлого года, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "В потребительской активности явно проявляется региональная неоднородность. В Москве и Санкт-Петербурге произошел существенный спад потребления, тогда как в регионах Урала, Дальнего Востока и Юга страны потребительский спрос остается примерно на уровне прошлого года", - сказала она. В целом регулятор характеризует потребительский спрос как сдержанный - сберегательная модель населения сохраняется. ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, второй раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых.

https://ria.ru/20221216/nabiullina-1839211044.html

https://ria.ru/20221216/eksport-1839205495.html

москва

санкт-петербург

урал

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, эльвира набиуллина, москва, санкт-петербург, урал, центральный банк рф (цб рф)