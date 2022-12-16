https://ria.ru/20221216/tsentrobank-1839212233.html
Центробанк указал на неоднородность потребительской активности по регионам
Центробанк указал на неоднородность потребительской активности по регионам - РИА Новости, 16.12.2022
Центробанк указал на неоднородность потребительской активности по регионам
Потребительская активность в целом по стране неоднородна, так в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается ее спад, в то время как в регионах Урала, Дальнего Востока РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:46
2022-12-16T15:46
2022-12-16T15:46
экономика
эльвира набиуллина
москва
санкт-петербург
урал
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Потребительская активность в целом по стране неоднородна, так в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается ее спад, в то время как в регионах Урала, Дальнего Востока и на Юге спрос остается на уровне прошлого года, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "В потребительской активности явно проявляется региональная неоднородность. В Москве и Санкт-Петербурге произошел существенный спад потребления, тогда как в регионах Урала, Дальнего Востока и Юга страны потребительский спрос остается примерно на уровне прошлого года", - сказала она. В целом регулятор характеризует потребительский спрос как сдержанный - сберегательная модель населения сохраняется. ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, второй раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых.
https://ria.ru/20221216/nabiullina-1839211044.html
https://ria.ru/20221216/eksport-1839205495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, эльвира набиуллина, москва, санкт-петербург, урал, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Москва, Санкт-Петербург, Урал, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк указал на неоднородность потребительской активности по регионам
Глава Центробанка Набиуллина: потребительская активность в целом по стране неоднородна