https://ria.ru/20221216/trevoga-1839040852.html
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2022
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области и части ДНР,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T03:26
2022-12-16T03:26
2022-12-16T03:43
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
киев
запорожская область
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области и части ДНР, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры.Согласно данным, тревога была объявлена в 3.10 в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР, а в 3.12 - в Днепропетровской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221215/vrachi-1839012619.html
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днепропетровская область, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Киев, Запорожская область
03:26 16.12.2022 (обновлено: 03:43 16.12.2022)
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Днепропетровской и в части Запорожской области объявили воздушную тревогу