https://ria.ru/20221216/trevoga-1839040852.html

В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2022

В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области и части ДНР,... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T03:26

2022-12-16T03:26

2022-12-16T03:43

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

киев

запорожская область

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области и части ДНР, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры.Согласно данным, тревога была объявлена в 3.10 в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР, а в 3.12 - в Днепропетровской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221215/vrachi-1839012619.html

днепропетровская область

киев

запорожская область

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днепропетровская область, киев, запорожская область