https://ria.ru/20221216/svatovo-1839098249.html

При обстреле Сватово в ЛНР погиб человек

При обстреле Сватово в ЛНР погиб человек - РИА Новости, 16.12.2022

При обстреле Сватово в ЛНР погиб человек

Один человек погиб, еще один получил ранение в результате артобстрела со стороны украинских войск населенного пункта Сватово в ЛНР, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:55

2022-12-16T11:55

2022-12-16T11:55

специальная военная операция на украине

андрей марочко

сватово

донбасс

сцкк

происшествия

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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранение в результате артобстрела со стороны украинских войск населенного пункта Сватово в ЛНР, сообщил РИА Новости офицер представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил РИА Новости, что украинская армия открыла огонь по Сватово. "В результате обстрела погиб один мирный житель 1985 года рождения и один получил ранения, а также повреждено шесть жилых домов", - сообщил офицер СЦКК. Ситуация на сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.

https://ria.ru/20221216/obstrel-1839072567.html

https://ria.ru/20221216/donbass-1839067385.html

сватово

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей марочко, сватово, донбасс, сцкк, происшествия