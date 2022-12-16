https://ria.ru/20221216/svatovo-1839098249.html
При обстреле Сватово в ЛНР погиб человек
При обстреле Сватово в ЛНР погиб человек - РИА Новости, 16.12.2022
При обстреле Сватово в ЛНР погиб человек
Один человек погиб, еще один получил ранение в результате артобстрела со стороны украинских войск населенного пункта Сватово в ЛНР, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:55
2022-12-16T11:55
2022-12-16T11:55
специальная военная операция на украине
андрей марочко
сватово
донбасс
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранение в результате артобстрела со стороны украинских войск населенного пункта Сватово в ЛНР, сообщил РИА Новости офицер представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил РИА Новости, что украинская армия открыла огонь по Сватово. "В результате обстрела погиб один мирный житель 1985 года рождения и один получил ранения, а также повреждено шесть жилых домов", - сообщил офицер СЦКК. Ситуация на сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.
https://ria.ru/20221216/obstrel-1839072567.html
https://ria.ru/20221216/donbass-1839067385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей марочко, сватово, донбасс, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Сватово, Донбасс, СЦКК, Происшествия
При обстреле Сватово в ЛНР погиб человек
В СЦКК сообщили, что при обстреле Сватово в ЛНР один человек погиб и один ранен