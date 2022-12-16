https://ria.ru/20221216/sssr-1839050338.html

Экс-глава Совмина предложил взять из опыта СССР справедливость и идеологию

Экс-глава Совмина предложил взять из опыта СССР справедливость и идеологию - РИА Новости, 16.12.2022

Экс-глава Совмина предложил взять из опыта СССР справедливость и идеологию

России необходимо взять из советского опыта социальную справедливость и идеологию, заявил РИА Новости в преддверии столетия создания Советского Союза бывший... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T07:28

2022-12-16T07:28

2022-12-16T07:28

николай рыжков

россия

ссср

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. России необходимо взять из советского опыта социальную справедливость и идеологию, заявил РИА Новости в преддверии столетия создания Советского Союза бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, ныне являющийся членом Совета Федерации.Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР."Национальной идеи сегодня нет у нас, хотя она есть во многих странах. В конституциях этих государств кратко и сжато сказано, какую цель преследует это государство. Тогда народ будет знать, во имя чего он живет", - заявил он.Согласно статье 13 Конституции России, в стране признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.Также Рыжков убеждён, что главное, чего не хватает современной России и что следовало бы перенять из истории СССР - это социальная справедливость. "Мы потеряли исток, из которого в своё время произошла идеология создания СССР - социальную справедливость. Сегодня ее нет. Сегодня есть очень богатые и очень бедные, принцип социальной справедливости был нарушен при распаде Советского Союза", - сказал он.В статье седьмой Основного закона России сказано, что Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.Согласно действующей Конституции РФ, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности (статья 19).

https://ria.ru/20221215/gubenko-1838848952.html

https://ria.ru/20221215/sssr-1838758538.html

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россия

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николай рыжков, россия, ссср, совет федерации рф