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Экс-глава Совмина предложил взять из опыта СССР справедливость и идеологию - РИА Новости, 16.12.2022
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Экс-глава Совмина предложил взять из опыта СССР справедливость и идеологию
Экс-глава Совмина предложил взять из опыта СССР справедливость и идеологию - РИА Новости, 16.12.2022
Экс-глава Совмина предложил взять из опыта СССР справедливость и идеологию
России необходимо взять из советского опыта социальную справедливость и идеологию, заявил РИА Новости в преддверии столетия создания Советского Союза бывший... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T07:28
2022-12-16T07:28
николай рыжков
россия
ссср
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. России необходимо взять из советского опыта социальную справедливость и идеологию, заявил РИА Новости в преддверии столетия создания Советского Союза бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, ныне являющийся членом Совета Федерации.Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР."Национальной идеи сегодня нет у нас, хотя она есть во многих странах. В конституциях этих государств кратко и сжато сказано, какую цель преследует это государство. Тогда народ будет знать, во имя чего он живет", - заявил он.Согласно статье 13 Конституции России, в стране признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.Также Рыжков убеждён, что главное, чего не хватает современной России и что следовало бы перенять из истории СССР - это социальная справедливость. "Мы потеряли исток, из которого в своё время произошла идеология создания СССР - социальную справедливость. Сегодня ее нет. Сегодня есть очень богатые и очень бедные, принцип социальной справедливости был нарушен при распаде Советского Союза", - сказал он.В статье седьмой Основного закона России сказано, что Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.Согласно действующей Конституции РФ, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности (статья 19).
https://ria.ru/20221215/gubenko-1838848952.html
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николай рыжков, россия, ссср, совет федерации рф
Николай Рыжков, Россия, СССР, Совет Федерации РФ
07:28 16.12.2022
 
Экс-глава Совмина предложил взять из опыта СССР справедливость и идеологию

Рыжков: России необходимо взять из советского опыта социальную справедливость и идеологию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЧлен комитета Совета Федерации Николай Рыжков
Член комитета Совета Федерации Николай Рыжков - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Член комитета Совета Федерации Николай Рыжков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. России необходимо взять из советского опыта социальную справедливость и идеологию, заявил РИА Новости в преддверии столетия создания Советского Союза бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, ныне являющийся членом Совета Федерации.
Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.
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"Национальной идеи сегодня нет у нас, хотя она есть во многих странах. В конституциях этих государств кратко и сжато сказано, какую цель преследует это государство. Тогда народ будет знать, во имя чего он живет", - заявил он.
Согласно статье 13 Конституции России, в стране признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Также Рыжков убеждён, что главное, чего не хватает современной России и что следовало бы перенять из истории СССР - это социальная справедливость. "Мы потеряли исток, из которого в своё время произошла идеология создания СССР - социальную справедливость. Сегодня ее нет. Сегодня есть очень богатые и очень бедные, принцип социальной справедливости был нарушен при распаде Советского Союза", - сказал он.
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В статье седьмой Основного закона России сказано, что Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Согласно действующей Конституции РФ, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности (статья 19).
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