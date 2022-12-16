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Экс-глава Совмина СССР выступил за объявление нового праздничного дня - РИА Новости, 16.12.2022
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Экс-глава Совмина СССР выступил за объявление нового праздничного дня
Экс-глава Совмина СССР выступил за объявление нового праздничного дня - РИА Новости, 16.12.2022
Экс-глава Совмина СССР выступил за объявление нового праздничного дня
Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков выступил за то, чтобы 30 декабря — день образования Советского Союза — был объявлен праздничным. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T04:27
2022-12-16T15:07
общество
николай рыжков
владимир круглый
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков выступил за то, чтобы 30 декабря — день образования Советского Союза — был объявлен праздничным.Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР."Я считаю: надо отметить этот день. Было создано великое советское государство. Дело не в том, чтобы люди погуляли еще один день. Главное — чтобы они помнили, что такое событие было в истории нашей страны", — убежден он.Ранее член социального комитета Совфеда Владимир Круглый выразил мнение, что дата создания Советского Союза может быть памятной, но не праздничным, выходным днем. Он отметил, что дата образования Советского Союза — "это важный исторический этап, но делать его государственным праздником не стоит".В советское время этот день выходным не был, хотя и отмечался в календаре как памятная дата.
https://ria.ru/20221215/sssr-1838758538.html
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общество, николай рыжков, владимир круглый, ссср, совет федерации рф
Общество, Николай Рыжков, Владимир Круглый, СССР, Совет Федерации РФ
04:27 16.12.2022 (обновлено: 15:07 16.12.2022)
 
Экс-глава Совмина СССР выступил за объявление нового праздничного дня

Николай Рыжков выступил за то, чтобы день образования СССР был объявлен праздничным

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСенатор Николай Рыжков
Сенатор Николай Рыжков - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор Николай Рыжков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков выступил за то, чтобы 30 декабря — день образования Советского Союза — был объявлен праздничным.
Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.
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"Я считаю: надо отметить этот день. Было создано великое советское государство. Дело не в том, чтобы люди погуляли еще один день. Главное — чтобы они помнили, что такое событие было в истории нашей страны", — убежден он.
Ранее член социального комитета Совфеда Владимир Круглый выразил мнение, что дата создания Советского Союза может быть памятной, но не праздничным, выходным днем. Он отметил, что дата образования Советского Союза — "это важный исторический этап, но делать его государственным праздником не стоит".
В советское время этот день выходным не был, хотя и отмечался в календаре как памятная дата.
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ОбществоНиколай РыжковВладимир КруглыйСССРСовет Федерации РФ
 
 
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