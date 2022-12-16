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Экс-глава Совмина СССР выступил за объявление нового праздничного дня
Экс-глава Совмина СССР выступил за объявление нового праздничного дня - РИА Новости, 16.12.2022
Экс-глава Совмина СССР выступил за объявление нового праздничного дня
Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков выступил за то, чтобы 30 декабря — день образования Советского Союза — был объявлен праздничным. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T04:27
2022-12-16T04:27
2022-12-16T15:07
общество
николай рыжков
владимир круглый
ссср
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков выступил за то, чтобы 30 декабря — день образования Советского Союза — был объявлен праздничным.Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР."Я считаю: надо отметить этот день. Было создано великое советское государство. Дело не в том, чтобы люди погуляли еще один день. Главное — чтобы они помнили, что такое событие было в истории нашей страны", — убежден он.Ранее член социального комитета Совфеда Владимир Круглый выразил мнение, что дата создания Советского Союза может быть памятной, но не праздничным, выходным днем. Он отметил, что дата образования Советского Союза — "это важный исторический этап, но делать его государственным праздником не стоит".В советское время этот день выходным не был, хотя и отмечался в календаре как памятная дата.
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общество, николай рыжков, владимир круглый, ссср, совет федерации рф
Общество, Николай Рыжков, Владимир Круглый, СССР, Совет Федерации РФ
04:27 16.12.2022 (обновлено: 15:07 16.12.2022)
Экс-глава Совмина СССР выступил за объявление нового праздничного дня
Николай Рыжков выступил за то, чтобы день образования СССР был объявлен праздничным