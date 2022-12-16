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США создали КС в Южной Корее для слежки за Китаем, считает эксперт

США создали КС в Южной Корее для слежки за Китаем, считает эксперт - РИА Новости, 16.12.2022

США создали КС в Южной Корее для слежки за Китаем, считает эксперт

Подразделение Космических сил США в Южной Корее направлено на слежку за Китаем и по сути не отличается от размещения в Южной Корее комплексов THAAD, Сеул... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T08:46

2022-12-16T08:46

2022-12-16T08:46

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СЕУЛ, 16 дек – РИА Новости. Подразделение Космических сил США в Южной Корее направлено на слежку за Китаем и по сути не отличается от размещения в Южной Корее комплексов THAAD, Сеул фактически согласовал создание на своей территории передовой базы противоракетной обороны, направленной против КНР, рассказал РИА Новости доцент Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёп.Ранее сообщалось, что 14 декабря прошла церемония запуска нового подразделения Космических сил США в Южной Корее, которое будет базироваться на авиабазе США Осан в Пхентхэке. Южнокорейское отделение стало вторым в ведении Индо-Тихоокеанского командования Космических сил США.Как отметил эксперт, на данный момент космические войска создаются не для так называемой защиты от космического мусора, в реальности их основная цель - наблюдение с помощью спутников и получение какой-либо информации, а "следить США будут, очевидно, за Китаем". Командующий космическими войсками США в Индо-Тихоокеанском регионе также заявил на церемонии открытия южнокорейского отделения, что Индо-Тихоокеанское направление является приоритетным для Вашингтона на фоне растущей угрозы со стороны Китая."Можно, конечно, предполагать, что в США начали чуть более серьёзно относиться к угрозам, исходящим от северокорейских ракет, таких как межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-17". Но на самом деле это, скорее, предлог, так как США по факту не проявляют интереса к северокорейским ядерным угрозам. Поэтому создание подразделения Космических сил – это часть единой структуры, начиная с континентальной территории США, затем Гавайи и заканчивая Кореей, которая направлена на слежку за Китаем… Поэтому, на мой личный взгляд, открытие подразделения Космических сил в Корее мало чем отличается по значимости от размещения в Южной Корее комплексов THAAD. Они также находятся под управлением Сил США в Корее, разница лишь в том, что комплексы ПРО – это оборудование, которые размещено отдельно и под которое Сеул специально выделил землю. А космические силы будут находиться в составе американских войск, в формирование которых мы как бы вмешиваться не можем. Но принципиально разницы никакой", - пояснил Ким Дон Ёп.Он отметил, что создание подразделения Космических сил в Корее произошло после того, как лидеры Южной Кореи, США и Японии договорились регулярно обмениваться информацией о ракетных запусках. И хотя тогда решение было привязано к угрозе Северной Кореи, "всё между собой взаимосвязано", и речь идет не про учения, а про реальное взаимодействие."У войск США в Корее есть THAAD, и когда мы заявили об обмене информацией о ракетах с Японией, мы по факту согласовали создание на нашей территории передовой базы противоракетной обороны, направленной против Китая. Поставили, можно сказать, самый ближний дозорный пункт. И это больше всего тревожит", - заявил эксперт.Южная Корея также создала эскадрилью космических операций, которая будет служить для укрепления возможностей Сеула в космических операциях и усиления сотрудничества с США в этой области, в рамках своих собственных вооруженных сил, также расположенную на базе Осан, где находятся командования ВВС Южной Кореи и войск США в Республике Корея (USFK),По словам Ким Дон Ёпа, отдельной проблемой является вопрос командования. Южная Корея уже много лет продвигает передачу прав командования операциями в военное время из Вашингтона в Сеул, причем это подразумевает управление силами не только южнокорейской армии, но и объединённого командования, включающего вооруженные силы США в Корее. Теперь, после появления у США в Южной Корее космических войск, эта проблема становится еще более комплексной. Эксперт выразил сомнение, что "кто-то доверит южнокорейским генералам руководить космическими войсками в военное время".После Корейской войны 1950-1953 годов Южная Корея передала право управления своими войсками США для защиты страны от угрозы вторжения со стороны КНДР. Право управления войсками в мирное время было возвращено Сеулу в 1994 году, однако право оперативного управления до сих пор остается у США. Договоренность о передаче оперативного контроля в военное время Вооруженным силам РК (OPCON) была достигнута в 2007 году. Предполагалось, что передача завершится к 2012 году. Однако в 2010 и 2015 году Сеул неоднократно просил Вашингтон перенести передачу на более поздний срок. В последние годы Южная Корея вновь активизировала процесс реализации OPCON, во время администрации президента Мун Чжэ Ина соответствующие обсуждения проводились регулярно. Ожидалось, что передача прав может произойти в 2022 году.

https://ria.ru/20221210/ira-1837673610.html

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мун чжэ ин, сша, южная корея, сеул, китай, в мире