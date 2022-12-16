https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839317593.html

Евросоюз ввел санкции против депутатов и членов Совета Федерации

Евросоюз ввел санкции против депутатов и членов Совета Федерации - РИА Новости, 16.12.2022

Евросоюз ввел санкции против депутатов и членов Совета Федерации

Евросоюз ввел санкции против 22 членов Совета Федерации России, а также 20 членов Государственной Думы. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T21:58

2022-12-16T21:58

2022-12-16T21:58

политика

валентина терешкова

дмитрий саблин

павел завальный

россия

совет федерации рф

евросоюз

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против 22 членов Совета Федерации России, а также 20 членов Государственной Думы. Согласно опубликованным в официальном журнале ЕС данным, санкции затронули в том числе Валентину Терешкову, Дмитрия Саблина, Павла Завального, Елену Драпенко, Виталия Назаренко, Александра Жукова, Игоря Панченко.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, валентина терешкова, дмитрий саблин, павел завальный, россия, совет федерации рф, евросоюз