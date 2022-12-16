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Евросоюз ввел санкции против депутатов и членов Совета Федерации - РИА Новости, 16.12.2022
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Евросоюз ввел санкции против депутатов и членов Совета Федерации
Евросоюз ввел санкции против депутатов и членов Совета Федерации - РИА Новости, 16.12.2022
Евросоюз ввел санкции против депутатов и членов Совета Федерации
Евросоюз ввел санкции против 22 членов Совета Федерации России, а также 20 членов Государственной Думы. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T21:58
2022-12-16T21:58
политика
валентина терешкова
дмитрий саблин
павел завальный
россия
совет федерации рф
евросоюз
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против 22 членов Совета Федерации России, а также 20 членов Государственной Думы. Согласно опубликованным в официальном журнале ЕС данным, санкции затронули в том числе Валентину Терешкову, Дмитрия Саблина, Павла Завального, Елену Драпенко, Виталия Назаренко, Александра Жукова, Игоря Панченко.
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политика, валентина терешкова, дмитрий саблин, павел завальный, россия, совет федерации рф, евросоюз
Политика, Валентина Терешкова, Дмитрий Саблин, Павел Завальный, Россия, Совет Федерации РФ, Евросоюз
21:58 16.12.2022
 
Евросоюз ввел санкции против депутатов и членов Совета Федерации

Евросоюз ввел санкции против 22 членов Совета Федерации России и 20 членов Госдумы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против 22 членов Совета Федерации России, а также 20 членов Государственной Думы.
Согласно опубликованным в официальном журнале ЕС данным, санкции затронули в том числе Валентину Терешкову, Дмитрия Саблина, Павла Завального, Елену Драпенко, Виталия Назаренко, Александра Жукова, Игоря Панченко.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 09:54
"ЕС хоронит себя": в Германии ждут худшего от новых санкций против России
 
ПолитикаВалентина ТерешковаДмитрий СаблинПавел ЗавальныйРоссияСовет Федерации РФЕвросоюз
 
 
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