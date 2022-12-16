https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839317593.html
Евросоюз ввел санкции против депутатов и членов Совета Федерации
Евросоюз ввел санкции против депутатов и членов Совета Федерации - РИА Новости, 16.12.2022
Евросоюз ввел санкции против депутатов и членов Совета Федерации
Евросоюз ввел санкции против 22 членов Совета Федерации России, а также 20 членов Государственной Думы. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T21:58
2022-12-16T21:58
2022-12-16T21:58
политика
валентина терешкова
дмитрий саблин
павел завальный
россия
совет федерации рф
евросоюз
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против 22 членов Совета Федерации России, а также 20 членов Государственной Думы. Согласно опубликованным в официальном журнале ЕС данным, санкции затронули в том числе Валентину Терешкову, Дмитрия Саблина, Павла Завального, Елену Драпенко, Виталия Назаренко, Александра Жукова, Игоря Панченко.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, валентина терешкова, дмитрий саблин, павел завальный, россия, совет федерации рф, евросоюз
Политика, Валентина Терешкова, Дмитрий Саблин, Павел Завальный, Россия, Совет Федерации РФ, Евросоюз
Евросоюз ввел санкции против депутатов и членов Совета Федерации
Евросоюз ввел санкции против 22 членов Совета Федерации России и 20 членов Госдумы