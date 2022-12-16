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Новый пакет санкций ЕС против России опубликуют сегодня, сообщил источник - РИА Новости, 16.12.2022
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Новый пакет санкций ЕС против России опубликуют сегодня, сообщил источник
Новый пакет санкций ЕС против России опубликуют сегодня, сообщил источник - РИА Новости, 16.12.2022
Новый пакет санкций ЕС против России опубликуют сегодня, сообщил источник
Новый пакет санкций ЕС против России будет опубликован и вступит в силу в пятницу вечером после официального утверждения, сообщил РИА Новости европейский... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:40
2022-12-16T10:43
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
украина
еврокомиссия
совет федерации рф
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против России будет опубликован и вступит в силу в пятницу вечером после официального утверждения, сообщил РИА Новости европейский источник."Поскольку завершение письменной процедуры (технической процедуры оформления санкций – ред.) ожидается к полудню (14.00 мск – ред.), то публикация произойдет после полудня или вечером", - сказал собеседник агентства.Накануне постпреды ЕС смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций.Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, украина, еврокомиссия, совет федерации рф, экономика
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Украина, Еврокомиссия, Совет Федерации РФ, Экономика
10:40 16.12.2022 (обновлено: 10:43 16.12.2022)
 
Новый пакет санкций ЕС против России опубликуют сегодня, сообщил источник

Источник: новый пакет санкций ЕС против России будет опубликован вечером пятницы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против России будет опубликован и вступит в силу в пятницу вечером после официального утверждения, сообщил РИА Новости европейский источник.
"Поскольку завершение письменной процедуры (технической процедуры оформления санкций – ред.) ожидается к полудню (14.00 мск – ред.), то публикация произойдет после полудня или вечером", - сказал собеседник агентства.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
09:54
"ЕС хоронит себя": в Германии ждут худшего от новых санкций против России
Накануне постпреды ЕС смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций.
Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.
Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
09:28
В МИД назвали очевидного бенефициара девятого пакета санкций Евросоюза
 
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