10:40 16.12.2022 (обновлено: 10:43 16.12.2022)
Новый пакет санкций ЕС против России опубликуют сегодня, сообщил источник
Источник: новый пакет санкций ЕС против России будет опубликован вечером пятницы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против России будет опубликован и вступит в силу в пятницу вечером после официального утверждения, сообщил РИА Новости европейский источник.
"Поскольку завершение письменной процедуры (технической процедуры оформления санкций – ред.) ожидается к полудню (14.00 мск – ред.), то публикация произойдет после полудня или вечером", - сказал собеседник агентства.
Накануне постпреды ЕС смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций.
Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.
Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.