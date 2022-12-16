https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html
"ЕС хоронит себя": в Германии ждут худшего от новых санкций против России
"ЕС хоронит себя": в Германии ждут худшего от новых санкций против России - РИА Новости, 16.12.2022
"ЕС хоронит себя": в Германии ждут худшего от новых санкций против России
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали европейские власти, обсуждающие девятый пакет санкций в отношении России. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:54
2022-12-16T09:54
2022-12-16T13:13
в мире
матеуш моравецкий
россия
германия
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839087952_0:296:3071:2023_1920x0_80_0_0_fddef14ad401ea39aba16748583b97da.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали европейские власти, обсуждающие девятый пакет санкций в отношении России.По мнению многих комментаторов, вера в эффективность мер против Москвы стремительно слабеет из-за социальных трудностей в самой Европе."Это вряд ли можно превзойти с точки зрения мании величия и нелепости. Предыдущие санкции практически не навредили России. В то же время в ЕС наблюдается нехватка энергии по всем направлениям. Германия уничтожает свою промышленность и малый и средний бизнес. И никто не останавливает этих психов!" — возмутился grz M."ЕС просто хоронит себя, эта модель уже неактуальна, а деньги скоро кончатся", — считает Tim W."Старая поговорка "на ошибках учатся", по-видимому, канула в Лету", — заметил Jörg H."Если эти санкции будут работать как раньше, в Германии скоро настанет кромешный мрак", — предсказала Petra S.Евросоюз накануне согласовал девятый пакет ограничительных мер против России. Ожидается, что санкционный пакет оформят в пятницу, после чего его опубликуют в официальном журнале ЕС. Премьер Польши Матеуш Моравецкий пояснил, что индивидуальные санкции Европейского союза затронут примерно 200 россиян, ограничения также наложат на товары двойного назначения.
https://ria.ru/20221215/diplomatiya-1838892750.html
https://ria.ru/20221215/germaniya-1838978963.html
https://ria.ru/20221214/udobreniya-1838745277.html
россия
германия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839087952_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_141b7a2095e7a94985b9f760f0037d2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, матеуш моравецкий, россия, германия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Матеуш Моравецкий, Россия, Германия, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России
09:54 16.12.2022 (обновлено: 13:13 16.12.2022)
"ЕС хоронит себя": в Германии ждут худшего от новых санкций против России
Читатели Die Welt ожидают от новых санкций ЕС против России проблем для Германии
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
раскритиковали европейские власти, обсуждающие девятый пакет санкций в отношении России.
По мнению многих комментаторов, вера в эффективность мер против Москвы стремительно слабеет из-за социальных трудностей в самой Европе
.
"Представьте, если бы мы могли торговать с Россией, брать дешевый газ, что бы сказали американцы. Думаю, они бы немедленно ввели санкции против Германии", — предположил Dirk D.
"Это вряд ли можно превзойти с точки зрения мании величия и нелепости. Предыдущие санкции практически не навредили России. В то же время в ЕС наблюдается нехватка энергии по всем направлениям. Германия уничтожает свою промышленность и малый и средний бизнес. И никто не останавливает этих психов!" — возмутился grz M.
"ЕС просто хоронит себя, эта модель уже неактуальна, а деньги скоро кончатся", — считает Tim W.
"Ах, новое решение ЕС. Предыдущего самострела было явно недостаточно", — сыронизировал advocatus diaboli.
"Старая поговорка "на ошибках учатся", по-видимому, канула в Лету", — заметил Jörg H.
"Если эти санкции будут работать как раньше, в Германии скоро настанет кромешный мрак", — предсказала Petra S.
Евросоюз накануне согласовал девятый пакет ограничительных мер против России. Ожидается, что санкционный пакет оформят в пятницу, после чего его опубликуют в официальном журнале ЕС.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий
пояснил, что индивидуальные санкции Европейского союза затронут примерно 200 россиян, ограничения также наложат на товары двойного назначения.