https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html

"ЕС хоронит себя": в Германии ждут худшего от новых санкций против России

"ЕС хоронит себя": в Германии ждут худшего от новых санкций против России - РИА Новости, 16.12.2022

"ЕС хоронит себя": в Германии ждут худшего от новых санкций против России

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали европейские власти, обсуждающие девятый пакет санкций в отношении России. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:54

2022-12-16T09:54

2022-12-16T13:13

в мире

матеуш моравецкий

россия

германия

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали европейские власти, обсуждающие девятый пакет санкций в отношении России.По мнению многих комментаторов, вера в эффективность мер против Москвы стремительно слабеет из-за социальных трудностей в самой Европе."Это вряд ли можно превзойти с точки зрения мании величия и нелепости. Предыдущие санкции практически не навредили России. В то же время в ЕС наблюдается нехватка энергии по всем направлениям. Германия уничтожает свою промышленность и малый и средний бизнес. И никто не останавливает этих психов!" — возмутился grz M."ЕС просто хоронит себя, эта модель уже неактуальна, а деньги скоро кончатся", — считает Tim W."Старая поговорка "на ошибках учатся", по-видимому, канула в Лету", — заметил Jörg H."Если эти санкции будут работать как раньше, в Германии скоро настанет кромешный мрак", — предсказала Petra S.Евросоюз накануне согласовал девятый пакет ограничительных мер против России. Ожидается, что санкционный пакет оформят в пятницу, после чего его опубликуют в официальном журнале ЕС. Премьер Польши Матеуш Моравецкий пояснил, что индивидуальные санкции Европейского союза затронут примерно 200 россиян, ограничения также наложат на товары двойного назначения.

https://ria.ru/20221215/diplomatiya-1838892750.html

https://ria.ru/20221215/germaniya-1838978963.html

https://ria.ru/20221214/udobreniya-1838745277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, матеуш моравецкий, россия, германия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии