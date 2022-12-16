https://ria.ru/20221216/rets-1839272565.html
РЭЦ: Иркутская область за девять месяцев нарастила экспорт на 17,7%
РЭЦ: Иркутская область за девять месяцев нарастила экспорт на 17,7% - РИА Новости, 16.12.2022
РЭЦ: Иркутская область за девять месяцев нарастила экспорт на 17,7%
Объем экспорта Иркутской области за девять месяцев 2022 года увеличился на 17,7% в годовом выражении, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T18:18
2022-12-16T18:18
2022-12-16T18:18
российский экспортный центр (рэц)
игорь кобзев
вероника никишина
китай
монголия
иркутская область
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Объем экспорта Иркутской области за девять месяцев 2022 года увеличился на 17,7% в годовом выражении, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во ходе рабочей встречи с генеральным директором Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной."Объем экспорта в Иркутской области за девять месяцев 2022 года увеличился на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го", - говорится в релизе."Таких показателей удалось достичь благодаря совместной работе РЭЦ и правительства региона. Более 65 компаний-экспортеров Иркутской области воспользовались мерами поддержки РЭЦ в 2022 году. При этом наблюдается увеличение поставок в Китай, Узбекистан, Белоруссию, Казахстан и Монголию. Уверен, что совместная работа будет и дальше способствовать созданию в регионе благоприятных условий для развития экспортной деятельности", - сказал Кобзев, слова которого приводятся в сообщении РЭЦ.В свою очередь Никишина отметила, что экспортный потенциал Иркутской области далеко не исчерпан. "У региона есть все для того, чтобы развивать поставки за пределы страны. Российский экспортный центр будет помогать и готов предоставить все необходимые инструменты поддержки компаний, как финансовые, так и не финансовые", - добавила она.В РЭЦ напомнили, что сотрудничество правительства Иркутской области и РЭЦ имеет многолетнюю историю. В марте запланирован совместный выезд делегации РЭЦ и правительства региона года в Монголию для организации деловых переговоров.
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китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), игорь кобзев, вероника никишина, китай, монголия, иркутская область
Российский экспортный центр (РЭЦ), Игорь Кобзев, Вероника Никишина, Китай, Монголия, Иркутская область
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Объем экспорта Иркутской области за девять месяцев 2022 года увеличился на 17,7% в годовом выражении, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во ходе рабочей встречи с генеральным директором Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной.
"Объем экспорта в Иркутской области за девять месяцев 2022 года увеличился на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го", - говорится в релизе.
"Таких показателей удалось достичь благодаря совместной работе РЭЦ и правительства региона. Более 65 компаний-экспортеров Иркутской области воспользовались мерами поддержки РЭЦ в 2022 году. При этом наблюдается увеличение поставок в Китай
, Узбекистан
, Белоруссию
, Казахстан
и Монголию
. Уверен, что совместная работа будет и дальше способствовать созданию в регионе благоприятных условий для развития экспортной деятельности", - сказал Кобзев, слова которого приводятся в сообщении РЭЦ.
В свою очередь Никишина отметила, что экспортный потенциал Иркутской области далеко не исчерпан. "У региона есть все для того, чтобы развивать поставки за пределы страны. Российский экспортный центр будет помогать и готов предоставить все необходимые инструменты поддержки компаний, как финансовые, так и не финансовые", - добавила она.
В РЭЦ напомнили, что сотрудничество правительства Иркутской области и РЭЦ имеет многолетнюю историю. В марте запланирован совместный выезд делегации РЭЦ и правительства региона года в Монголию для организации деловых переговоров.
"Среди прочего РЭЦ является координатором работы главного в Иркутской области института развития по вопросам экспорта – центра поддержки экспорта. Только в этом году ЦПЭ помог субъектам малого и среднего предпринимательства Иркутской области заключить 65 экспортных контрактов в общем на сумму 21 миллион долларов", - указали в организации.