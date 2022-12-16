Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: Иркутская область за девять месяцев нарастила экспорт на 17,7% - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/rets-1839272565.html
РЭЦ: Иркутская область за девять месяцев нарастила экспорт на 17,7%
РЭЦ: Иркутская область за девять месяцев нарастила экспорт на 17,7% - РИА Новости, 16.12.2022
РЭЦ: Иркутская область за девять месяцев нарастила экспорт на 17,7%
Объем экспорта Иркутской области за девять месяцев 2022 года увеличился на 17,7% в годовом выражении, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T18:18
2022-12-16T18:18
российский экспортный центр (рэц)
игорь кобзев
вероника никишина
китай
монголия
иркутская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750159800_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_42ba03e4cb936639f426ea9d71d31edc.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Объем экспорта Иркутской области за девять месяцев 2022 года увеличился на 17,7% в годовом выражении, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во ходе рабочей встречи с генеральным директором Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной."Объем экспорта в Иркутской области за девять месяцев 2022 года увеличился на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го", - говорится в релизе."Таких показателей удалось достичь благодаря совместной работе РЭЦ и правительства региона. Более 65 компаний-экспортеров Иркутской области воспользовались мерами поддержки РЭЦ в 2022 году. При этом наблюдается увеличение поставок в Китай, Узбекистан, Белоруссию, Казахстан и Монголию. Уверен, что совместная работа будет и дальше способствовать созданию в регионе благоприятных условий для развития экспортной деятельности", - сказал Кобзев, слова которого приводятся в сообщении РЭЦ.В свою очередь Никишина отметила, что экспортный потенциал Иркутской области далеко не исчерпан. "У региона есть все для того, чтобы развивать поставки за пределы страны. Российский экспортный центр будет помогать и готов предоставить все необходимые инструменты поддержки компаний, как финансовые, так и не финансовые", - добавила она.В РЭЦ напомнили, что сотрудничество правительства Иркутской области и РЭЦ имеет многолетнюю историю. В марте запланирован совместный выезд делегации РЭЦ и правительства региона года в Монголию для организации деловых переговоров.
https://ria.ru/20221216/marketpleysy-1839265894.html
китай
монголия
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750159800_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_02f853666f69a06cd4b421d02350ea59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), игорь кобзев, вероника никишина, китай, монголия, иркутская область
Российский экспортный центр (РЭЦ), Игорь Кобзев, Вероника Никишина, Китай, Монголия, Иркутская область
18:18 16.12.2022
 

РЭЦ: Иркутская область за девять месяцев нарастила экспорт на 17,7%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Объем экспорта Иркутской области за девять месяцев 2022 года увеличился на 17,7% в годовом выражении, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во ходе рабочей встречи с генеральным директором Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной.
"Объем экспорта в Иркутской области за девять месяцев 2022 года увеличился на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го", - говорится в релизе.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
17:57
РЭЦ: число компаний на турецких маркетплейсах в 2022 году выросло в 10 раз
"Таких показателей удалось достичь благодаря совместной работе РЭЦ и правительства региона. Более 65 компаний-экспортеров Иркутской области воспользовались мерами поддержки РЭЦ в 2022 году. При этом наблюдается увеличение поставок в Китай, Узбекистан, Белоруссию, Казахстан и Монголию. Уверен, что совместная работа будет и дальше способствовать созданию в регионе благоприятных условий для развития экспортной деятельности", - сказал Кобзев, слова которого приводятся в сообщении РЭЦ.
В свою очередь Никишина отметила, что экспортный потенциал Иркутской области далеко не исчерпан. "У региона есть все для того, чтобы развивать поставки за пределы страны. Российский экспортный центр будет помогать и готов предоставить все необходимые инструменты поддержки компаний, как финансовые, так и не финансовые", - добавила она.
В РЭЦ напомнили, что сотрудничество правительства Иркутской области и РЭЦ имеет многолетнюю историю. В марте запланирован совместный выезд делегации РЭЦ и правительства региона года в Монголию для организации деловых переговоров.
"Среди прочего РЭЦ является координатором работы главного в Иркутской области института развития по вопросам экспорта – центра поддержки экспорта. Только в этом году ЦПЭ помог субъектам малого и среднего предпринимательства Иркутской области заключить 65 экспортных контрактов в общем на сумму 21 миллион долларов", - указали в организации.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Игорь КобзевВероника НикишинаКитайМонголияИркутская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала