https://ria.ru/20221216/peregovory-1839050203.html

В МИД прокомментировали переговоры по газовому союзу

В МИД прокомментировали переговоры по газовому союзу - РИА Новости, 16.12.2022

В МИД прокомментировали переговоры по газовому союзу

Переговоры о создании газового союза России, Узбекистана и Казахстана продолжаются, СМИ неверно интерпретируют позиции сторон, заявил РИА Новости посол по... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T07:27

2022-12-16T07:27

2022-12-16T09:02

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Переговоры о создании газового союза России, Узбекистана и Казахстана продолжаются, СМИ неверно интерпретируют позиции сторон, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.Он отметил, что в медийном пространстве появляются цитаты участников переговоров, вырванные из контекста, в частности, представителей Узбекистана.Он уточнил, что могут появляться различные суждения, реплики, брошенные "на ногах", представители СМИ на этом основании делают выводы, что страны не принимают проект, но сейчас стороны изучают предложения.Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. В начале декабря агентство Reuters со ссылкой на министра энергетики и вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова сообщило, что Ташкент отказался участвовать в газовом союзе. Как отметил чиновник, обсуждаемое газовое соглашение с Россией будет техническим контрактом, а не альянсом или союзом. Он подчеркнул, что Узбекистан не станет соглашаться на политические условия для получения природных ресурсов.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, Reuters неверно истолковало слова Мирзамахмудова, но в Кремле знают, что он сказал на самом деле. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что идея тройственного газового союза прорабатывается исключительно в коммерческих интересах участников "и в этом плане работа продолжается".Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не поднимался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем, а сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон.

https://ria.ru/20221209/soyuz-1837551126.html

https://ria.ru/20221209/energetika-1837428745.html

https://ria.ru/20221210/gaz-1837757619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

казахстан, узбекистан, россия, в мире