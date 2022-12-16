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Минпросвещения приняло программу развития образования в новых регионах - РИА Новости, 16.12.2022
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Минпросвещения приняло программу развития образования в новых регионах
Минпросвещения приняло программу развития образования в новых регионах - РИА Новости, 16.12.2022
Минпросвещения приняло программу развития образования в новых регионах
Минпросвещения России приняло программу развития системы образования новых субъектов РФ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:40
2022-12-16T13:25
сергей кравцов
россия
владимир путин
мариуполь
донецкая народная республика
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минпросвещения России приняло программу развития системы образования новых субъектов РФ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов."Уже подготовлена программа развития системы образования новых субъектов Российской Федерации, на педагогическом совете, который мы недавно в Мариуполе провели, были делегаты со всех новых четырех субъектов Российской Федерации, мы эту новую программу приняли", - сказал Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24".Он отметил, что основными задачами этой программы являются развитие инфраструктуры и дальнейшая подготовка кадров для того, чтобы стандарты образования соответствовали российским стандартам.Министр также выразил уверенность, что в течение пяти лет системы образования новых субъектов РФ приведут к российским стандартам.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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сергей кравцов, россия, владимир путин, мариуполь, донецкая народная республика, социальный навигатор, сн_образование
Сергей Кравцов, Россия, Владимир Путин, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Социальный навигатор, СН_Образование
12:40 16.12.2022 (обновлено: 13:25 16.12.2022)
 
Минпросвещения приняло программу развития образования в новых регионах

Кравцов заявил, что Минпросвещения приняло программу развития образования в новых регионах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минпросвещения России приняло программу развития системы образования новых субъектов РФ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Уже подготовлена программа развития системы образования новых субъектов Российской Федерации, на педагогическом совете, который мы недавно в Мариуполе провели, были делегаты со всех новых четырех субъектов Российской Федерации, мы эту новую программу приняли", - сказал Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24".
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Он отметил, что основными задачами этой программы являются развитие инфраструктуры и дальнейшая подготовка кадров для того, чтобы стандарты образования соответствовали российским стандартам.
Министр также выразил уверенность, что в течение пяти лет системы образования новых субъектов РФ приведут к российским стандартам.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Сергей КравцовРоссияВладимир ПутинМариупольДонецкая Народная РеспубликаСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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