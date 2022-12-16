https://ria.ru/20221216/obrazovanie-1839115250.html

Минпросвещения приняло программу развития образования в новых регионах

Минпросвещения приняло программу развития образования в новых регионах - РИА Новости, 16.12.2022

Минпросвещения приняло программу развития образования в новых регионах

Минпросвещения России приняло программу развития системы образования новых субъектов РФ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:40

2022-12-16T12:40

2022-12-16T13:25

сергей кравцов

россия

владимир путин

мариуполь

донецкая народная республика

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минпросвещения России приняло программу развития системы образования новых субъектов РФ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов."Уже подготовлена программа развития системы образования новых субъектов Российской Федерации, на педагогическом совете, который мы недавно в Мариуполе провели, были делегаты со всех новых четырех субъектов Российской Федерации, мы эту новую программу приняли", - сказал Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24".Он отметил, что основными задачами этой программы являются развитие инфраструктуры и дальнейшая подготовка кадров для того, чтобы стандарты образования соответствовали российским стандартам.Министр также выразил уверенность, что в течение пяти лет системы образования новых субъектов РФ приведут к российским стандартам.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221214/oge-1838746271.html

https://ria.ru/20221215/olimpiady-1838995285.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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сергей кравцов, россия, владимир путин, мариуполь, донецкая народная республика, социальный навигатор, сн_образование