https://ria.ru/20221216/oblomki-1839224379.html

Под Волгоградом упали металлические обломки неизвестного объекта

Под Волгоградом упали металлические обломки неизвестного объекта - РИА Новости, 16.12.2022

Под Волгоградом упали металлические обломки неизвестного объекта

В Волгоградской области упали металлические обломки неизвестного объекта, подтвердила администрация Еланского района в Telegram. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:15

2022-12-16T16:15

2022-12-16T17:22

происшествия

волгоград

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ВОЛГОГРАД, 16 дек — РИА Новости. В Волгоградской области упали металлические обломки неизвестного объекта, подтвердила администрация Еланского района в Telegram.Как сообщил глава района Дмитрий Литвинов, пострадавших нет.На месте случившегося работают сотрудники МЧС и полиции.В пятницу в соцсетях появились фото и видео с места падения неизвестного объекта, который люди за кадром назвали ракетой. Судя по опубликованным кадрам, инцидент произошел в поле.

https://ria.ru/20210923/oblomki-1751396834.html

волгоград

волгоградская область

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происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия