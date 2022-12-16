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Под Волгоградом упали металлические обломки неизвестного объекта - РИА Новости, 16.12.2022
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Под Волгоградом упали металлические обломки неизвестного объекта
Под Волгоградом упали металлические обломки неизвестного объекта - РИА Новости, 16.12.2022
Под Волгоградом упали металлические обломки неизвестного объекта
В Волгоградской области упали металлические обломки неизвестного объекта, подтвердила администрация Еланского района в Telegram. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:15
2022-12-16T17:22
происшествия
волгоград
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ВОЛГОГРАД, 16 дек — РИА Новости. В Волгоградской области упали металлические обломки неизвестного объекта, подтвердила администрация Еланского района в Telegram.Как сообщил глава района Дмитрий Литвинов, пострадавших нет.На месте случившегося работают сотрудники МЧС и полиции.В пятницу в соцсетях появились фото и видео с места падения неизвестного объекта, который люди за кадром назвали ракетой. Судя по опубликованным кадрам, инцидент произошел в поле.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
16:15 16.12.2022 (обновлено: 17:22 16.12.2022)
 
Под Волгоградом упали металлические обломки неизвестного объекта

В Еланском районе Волгоградской области упали металлические обломки неизвестного объекта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 16 дек — РИА Новости. В Волгоградской области упали металлические обломки неизвестного объекта, подтвердила администрация Еланского района в Telegram.
Как сообщил глава района Дмитрий Литвинов, пострадавших нет.

"Согласно оперативной информации экстренных служб Еланского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре", — говорится в публикации.

На месте случившегося работают сотрудники МЧС и полиции.
В пятницу в соцсетях появились фото и видео с места падения неизвестного объекта, который люди за кадром назвали ракетой. Судя по опубликованным кадрам, инцидент произошел в поле.
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