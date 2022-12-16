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Барабанщики из Челябинска выступили на Чемпионате мира по футболу в Катаре - РИА Новости, 16.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221216/noize-1839210767.html
Барабанщики из Челябинска выступили на Чемпионате мира по футболу в Катаре
Барабанщики из Челябинска выступили на Чемпионате мира по футболу в Катаре - РИА Новости, 16.12.2022
Барабанщики из Челябинска выступили на Чемпионате мира по футболу в Катаре
Группа барабанщиков из Челябинска The Noize выступила на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Музыканты продемонстрировали свой талант перед многотысячной... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:11
2022-12-16T16:11
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чм по футболу 2022
музыка
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Группа барабанщиков из Челябинска The Noize выступила на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Музыканты продемонстрировали свой талант перед многотысячной аудиторией стадиона Al Thumama 10 декабря. Они вышли на поле перед началом матча Марокко – Португалия. Номер музыкантов видели многие знаменитости – король Катара, Дэвид Бекхэм и звезды футбола. Квартет The Noize появился более четырех лет назад. Артисты выступают в светящихся костюмах и играют на мультимедийных барабанах. Музыканты успели покорить не только российские, но и зарубежные площадки. Они были участниками музыкальных фестивалей в Шанхае, Гуанчжоу и Гонконге. Кроме того, их приглашали в качестве специальных гостей на The Beach Festival в Саудовской Аравии.Также исполнители стали официальными артистами китайской компании Chimelong Corporated и главными барабанщиками хоккейной команды "Металлург". Ранее группу OTYKEN из Красноярска не пустили выступать на чемпионате мира по футболу в Катаре. Артисты сообщили, что планируют посетить мероприятие в будущем.
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катар, чм по футболу 2022, музыка
Шоубиз, Катар, ЧМ по футболу 2022, Музыка
16:11 16.12.2022
 
Барабанщики из Челябинска выступили на Чемпионате мира по футболу в Катаре

Группа челябинских барабанщиков The Noize выступила на Чемпионате мира по футболу в Катаре

© Фото : Барабанное Шоу The Noize/ВКонтактеБарабанное Шоу The Noize
Барабанное Шоу The Noize - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Барабанное Шоу The Noize/ВКонтакте
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Группа барабанщиков из Челябинска The Noize выступила на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Музыканты продемонстрировали свой талант перед многотысячной аудиторией стадиона Al Thumama 10 декабря. Они вышли на поле перед началом матча Марокко – Португалия.
© NoizeshowВыступление the Noize в Катаре
Выступление the Noize в Катаре
© Noizeshow
Выступление the Noize в Катаре
"Мощно! Круто! Навсегда! Непередаваемые ощущения и эмоции! Аплодисменты 40 тысяч болельщиков стадиона Al Thumama для нас!" - поделился участник коллектива Богдан Левицкий на своей странице "Вконтакте".
Номер музыкантов видели многие знаменитости – король Катара, Дэвид Бекхэм и звезды футбола.
Квартет The Noize появился более четырех лет назад. Артисты выступают в светящихся костюмах и играют на мультимедийных барабанах.
Музыканты успели покорить не только российские, но и зарубежные площадки. Они были участниками музыкальных фестивалей в Шанхае, Гуанчжоу и Гонконге. Кроме того, их приглашали в качестве специальных гостей на The Beach Festival в Саудовской Аравии.
Также исполнители стали официальными артистами китайской компании Chimelong Corporated и главными барабанщиками хоккейной команды "Металлург".
Ранее группу OTYKEN из Красноярска не пустили выступать на чемпионате мира по футболу в Катаре. Артисты сообщили, что планируют посетить мероприятие в будущем.
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