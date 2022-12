https://ria.ru/20221216/noize-1839210767.html

Барабанщики из Челябинска выступили на Чемпионате мира по футболу в Катаре

Барабанщики из Челябинска выступили на Чемпионате мира по футболу в Катаре

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Группа барабанщиков из Челябинска The Noize выступила на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Музыканты продемонстрировали свой талант перед многотысячной аудиторией стадиона Al Thumama 10 декабря. Они вышли на поле перед началом матча Марокко – Португалия. Номер музыкантов видели многие знаменитости – король Катара, Дэвид Бекхэм и звезды футбола. Квартет The Noize появился более четырех лет назад. Артисты выступают в светящихся костюмах и играют на мультимедийных барабанах. Музыканты успели покорить не только российские, но и зарубежные площадки. Они были участниками музыкальных фестивалей в Шанхае, Гуанчжоу и Гонконге. Кроме того, их приглашали в качестве специальных гостей на The Beach Festival в Саудовской Аравии.Также исполнители стали официальными артистами китайской компании Chimelong Corporated и главными барабанщиками хоккейной команды "Металлург". Ранее группу OTYKEN из Красноярска не пустили выступать на чемпионате мира по футболу в Катаре. Артисты сообщили, что планируют посетить мероприятие в будущем.

