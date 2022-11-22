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Группу из Красноярска OTYKEN не пустили на чемпионат мира по футболу - РИА Новости, 22.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221122/otyken-1833380964.html
Группу из Красноярска OTYKEN не пустили на чемпионат мира по футболу
Группу из Красноярска OTYKEN не пустили на чемпионат мира по футболу - РИА Новости, 22.11.2022
Группу из Красноярска OTYKEN не пустили на чемпионат мира по футболу
Группу OTYKEN из Красноярска не пустили выступать на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре, хотя организаторы выслали им приглашение. Музыканты сообщили... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:39
2022-11-22T15:39
шоубиз
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катар
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группу OTYKEN из Красноярска не пустили выступать на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре, хотя организаторы выслали им приглашение. Музыканты сообщили об этом на своем YouTube-канале. Однако они добавили, что не огорчились и надеются посетить мероприятие в будущем. Продюсер коллектива Андрей Медонос (Чернецов) в комментарии РИА Новости пояснил, как они узнали о решении не пускать их на чемпионат. При этом Медонос отметил, что у OTYKEN нет претензий к стране-организатору. OTYKEN – это коллектив сибирских аборигенов из состава малочисленных народов (Чулымцы, Кеты, Селькупы и др.). Группа исполняет древние мелодии региона с современным звучанием. Они были участниками международного фестиваля "Хоомей" в центре Азии, космической программы The Lunar Codex от Space X (NASA) и проекта Global Spin от музыкальной академии Grammy.
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чм по футболу 2022, катар, шоу-бизнес, новости культуры, красноярск
Шоубиз, ЧМ по футболу 2022, Катар, Шоу-бизнес, Новости культуры, Красноярск
15:39 22.11.2022
 
Группу из Красноярска OTYKEN не пустили на чемпионат мира по футболу

Группу OTYKEN из Красноярска не пустили выступать на чемпионате мира по футболу в Катаре

© Фото : OTYKEN / Kseniya Ismailova Группа OTYKEN
Группа OTYKEN - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : OTYKEN / Kseniya Ismailova
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группу OTYKEN из Красноярска не пустили выступать на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре, хотя организаторы выслали им приглашение. Музыканты сообщили об этом на своем YouTube-канале.

"В 2022 году на чемпионате мира по футболу должны были выступать мы. Нас пригласили. Но, к сожалению, запретили российским артистам и спортсменам участвовать. Новость печальная", – пожаловались участницы коллектива.

Однако они добавили, что не огорчились и надеются посетить мероприятие в будущем.

"Но мы не огорчаемся. Есть еще четыре года, чтобы мы туда попали. Мы должны были быть первыми, кто бы открыл российским артистам дорогу туда", – признались исполнительницы.

Продюсер коллектива Андрей Медонос (Чернецов) в комментарии РИА Новости пояснил, как они узнали о решении не пускать их на чемпионат.

"Нас пригласили, и мы долгое время работали с организаторами по деталям. Нам даже прислали согласованное расписание выступлений: планировалось по два-три концерта в день в течение десяти дней. Но незадолго до начала чемпионата прислали письмо с предварительным извинением и формулировкой: если от нас больше писем не будет, значит, поездка отменяется, – поделился менеджер группы.

При этом Медонос отметил, что у OTYKEN нет претензий к стране-организатору.

"Мы не имеем претензий к Катару. Мы представляем Россию, и нас знают по всему миру. Но, тем не менее, у нас были определенные затраты на подготовку. И очень жаль, что мы не смогли выступить на чемпионате", – пояснил Медонос.

OTYKEN – это коллектив сибирских аборигенов из состава малочисленных народов (Чулымцы, Кеты, Селькупы и др.). Группа исполняет древние мелодии региона с современным звучанием. Они были участниками международного фестиваля "Хоомей" в центре Азии, космической программы The Lunar Codex от Space X (NASA) и проекта Global Spin от музыкальной академии Grammy.
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