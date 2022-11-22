https://ria.ru/20221122/otyken-1833380964.html

Группу из Красноярска OTYKEN не пустили на чемпионат мира по футболу

Группу из Красноярска OTYKEN не пустили на чемпионат мира по футболу - РИА Новости, 22.11.2022

Группу из Красноярска OTYKEN не пустили на чемпионат мира по футболу

Группу OTYKEN из Красноярска не пустили выступать на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре, хотя организаторы выслали им приглашение. Музыканты сообщили... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:39

2022-11-22T15:39

2022-11-22T15:39

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группу OTYKEN из Красноярска не пустили выступать на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре, хотя организаторы выслали им приглашение. Музыканты сообщили об этом на своем YouTube-канале. Однако они добавили, что не огорчились и надеются посетить мероприятие в будущем. Продюсер коллектива Андрей Медонос (Чернецов) в комментарии РИА Новости пояснил, как они узнали о решении не пускать их на чемпионат. При этом Медонос отметил, что у OTYKEN нет претензий к стране-организатору. OTYKEN – это коллектив сибирских аборигенов из состава малочисленных народов (Чулымцы, Кеты, Селькупы и др.). Группа исполняет древние мелодии региона с современным звучанием. Они были участниками международного фестиваля "Хоомей" в центре Азии, космической программы The Lunar Codex от Space X (NASA) и проекта Global Spin от музыкальной академии Grammy.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

чм по футболу 2022, катар, шоу-бизнес, новости культуры, красноярск