https://ria.ru/20221216/neft-1839302595.html

США хотят закупить нефть для пополнения стратегических запасов

США хотят закупить нефть для пополнения стратегических запасов - РИА Новости, 16.12.2022

США хотят закупить нефть для пополнения стратегических запасов

США намерены закупить нефть для пополнения стратегических запасов, говорится в документе Минэнерго страны. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T20:19

2022-12-16T20:19

2022-12-16T21:05

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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. США намерены закупить нефть для пополнения стратегических запасов, говорится в документе Минэнерго страны.Поставки запланированы на февраль следующего года.Закупка нефти для стратегических резервов станет первой с начала их использования в 2022 году. Администрация президента Джо Байдена пыталась таким образом стабилизировать цены на рынке.В минувшую среду министерство сообщило, что запасы в стратегическом резерве за неделю по 9 декабря опустились на 4,7 миллиона баррелей — до 382,3 миллиона.Этот показатель упал до минимального значения с января 1984 года, когда запасы составляли 380,7 миллиона баррелей.Как отметила в начале недели пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон не допускает закупку российской нефти для пополнения стратегического резерва.Согласно последнему еженедельному отчету ведомства, запасы бензина в Соединенных Штатах выросли на 4,5 миллиона баррелей — до 223,6 миллиона. Запасы дистиллятов увеличились на 1,4 миллиона баррелей и составили 120,2 миллиона.

https://ria.ru/20221128/neft-1834674967.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, сша, в мире, джо байден, минэнерго сша