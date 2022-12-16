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США хотят закупить нефть для пополнения стратегических запасов - РИА Новости, 16.12.2022
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США хотят закупить нефть для пополнения стратегических запасов
США хотят закупить нефть для пополнения стратегических запасов - РИА Новости, 16.12.2022
США хотят закупить нефть для пополнения стратегических запасов
США намерены закупить нефть для пополнения стратегических запасов, говорится в документе Минэнерго страны. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T20:19
2022-12-16T21:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
сша
в мире
джо байден
минэнерго сша
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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. США намерены закупить нефть для пополнения стратегических запасов, говорится в документе Минэнерго страны.Поставки запланированы на февраль следующего года.Закупка нефти для стратегических резервов станет первой с начала их использования в 2022 году. Администрация президента Джо Байдена пыталась таким образом стабилизировать цены на рынке.В минувшую среду министерство сообщило, что запасы в стратегическом резерве за неделю по 9 декабря опустились на 4,7 миллиона баррелей — до 382,3 миллиона.Этот показатель упал до минимального значения с января 1984 года, когда запасы составляли 380,7 миллиона баррелей.Как отметила в начале недели пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон не допускает закупку российской нефти для пополнения стратегического резерва.Согласно последнему еженедельному отчету ведомства, запасы бензина в Соединенных Штатах выросли на 4,5 миллиона баррелей — до 223,6 миллиона. Запасы дистиллятов увеличились на 1,4 миллиона баррелей и составили 120,2 миллиона.
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экономика, цены на нефть, сша, в мире, джо байден, минэнерго сша
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, США, В мире, Джо Байден, Минэнерго США
20:19 16.12.2022 (обновлено: 21:05 16.12.2022)
 
США хотят закупить нефть для пополнения стратегических запасов

США намерены закупить три миллиона баррелей нефти для пополнения стратегических запасов

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. США намерены закупить нефть для пополнения стратегических запасов, говорится в документе Минэнерго страны.
Поставки запланированы на февраль следующего года.

"Министерство энергетики, офис по управлению стратегическим резервом нефти (SPRPMO) <...> имеет потребность провести закупку до трех миллионов баррелей произведенной в Соединенных Штатах высокосернистой сырой нефти", — указано в публикации.

Закупка нефти для стратегических резервов станет первой с начала их использования в 2022 году. Администрация президента Джо Байдена пыталась таким образом стабилизировать цены на рынке.
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В минувшую среду министерство сообщило, что запасы в стратегическом резерве за неделю по 9 декабря опустились на 4,7 миллиона баррелей — до 382,3 миллиона.
Этот показатель упал до минимального значения с января 1984 года, когда запасы составляли 380,7 миллиона баррелей.
Как отметила в начале недели пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон не допускает закупку российской нефти для пополнения стратегического резерва.
Согласно последнему еженедельному отчету ведомства, запасы бензина в Соединенных Штатах выросли на 4,5 миллиона баррелей — до 223,6 миллиона. Запасы дистиллятов увеличились на 1,4 миллиона баррелей и составили 120,2 миллиона.
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