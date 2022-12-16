Рейтинг@Mail.ru
Умер экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/musatov-1839306383.html
Умер экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов
Умер экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов - РИА Новости, 16.12.2022
Умер экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов
Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов скончался на 73-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции либерал-демократов в Госдуме. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T20:37
2022-12-16T20:37
политика
владимир жириновский
лдпр
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов скончался на 73-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции либерал-демократов в Госдуме. Мусатов умер в ночь с 12 на 13 декабря после долгой и тяжелой болезни, сообщили в ЛДПР. "ЛДПР выражает соболезнования родным и близким однопартийца… Михаил Мусатов стоял у истоков ЛДПР, в начале 1990-х возглавлял Московскую организацию партии, позже был депутатом Госдумы от ЛДПР со II по V созывы, близким и верным соратником основателя партии Владимира Жириновского. Символично и вдвойне печально, что они ушли из жизни в один год. Вместе начинали с крошечной трибуны для митингов и в один год завершили свой путь", - также рассказали во фракции. В воскресенье 18 декабря пройдут похороны Мусатова.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_ff5e0cd64c8df72439d673f8c5c1717a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир жириновский, лдпр, госдума рф
Политика, Владимир Жириновский, ЛДПР, Госдума РФ
20:37 16.12.2022
 
Умер экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов

Экс-депутат Госдумы нескольких созывов от ЛДПР Михаил Мусатов умер на 73-м году жизни

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов скончался на 73-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции либерал-демократов в Госдуме.
Мусатов умер в ночь с 12 на 13 декабря после долгой и тяжелой болезни, сообщили в ЛДПР.
"ЛДПР выражает соболезнования родным и близким однопартийца… Михаил Мусатов стоял у истоков ЛДПР, в начале 1990-х возглавлял Московскую организацию партии, позже был депутатом Госдумы от ЛДПР со II по V созывы, близким и верным соратником основателя партии Владимира Жириновского. Символично и вдвойне печально, что они ушли из жизни в один год. Вместе начинали с крошечной трибуны для митингов и в один год завершили свой путь", - также рассказали во фракции.
В воскресенье 18 декабря пройдут похороны Мусатова.
© ЛДПРМихаил Мусатов
Михаил Мусатов
© ЛДПР
Михаил Мусатов
 
ПолитикаВладимир ЖириновскийЛДПРГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала