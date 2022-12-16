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Умер экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов

Умер экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов - РИА Новости, 16.12.2022

Умер экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов

Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов скончался на 73-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции либерал-демократов в Госдуме. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T20:37

2022-12-16T20:37

2022-12-16T20:37

политика

владимир жириновский

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов скончался на 73-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции либерал-демократов в Госдуме. Мусатов умер в ночь с 12 на 13 декабря после долгой и тяжелой болезни, сообщили в ЛДПР. "ЛДПР выражает соболезнования родным и близким однопартийца… Михаил Мусатов стоял у истоков ЛДПР, в начале 1990-х возглавлял Московскую организацию партии, позже был депутатом Госдумы от ЛДПР со II по V созывы, близким и верным соратником основателя партии Владимира Жириновского. Символично и вдвойне печально, что они ушли из жизни в один год. Вместе начинали с крошечной трибуны для митингов и в один год завершили свой путь", - также рассказали во фракции. В воскресенье 18 декабря пройдут похороны Мусатова.

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политика, владимир жириновский, лдпр, госдума рф