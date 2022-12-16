https://ria.ru/20221216/moskva-1839056597.html

Ракова рассказала о рейтинге городских поликлиник

Ракова рассказала о рейтинге городских поликлиник - РИА Новости, 16.12.2022

Ракова рассказала о рейтинге городских поликлиник

В Москве впервые опубликован рейтинг городских поликлиник, он составлен на основе исследования, проведенного среди жителей Москвы, сообщила заммэра столицы по... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T08:36

2022-12-16T08:36

2022-12-16T08:36

общество

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Москве впервые опубликован рейтинг городских поликлиник, он составлен на основе исследования, проведенного среди жителей Москвы, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."С этого года проводим регулярные опросы пациентов, на основании которых формируем рейтинги с оценкой работы наших поликлиник. Впервые мы публикуем такой рейтинг в отношении каждой поликлиники и делаем его доступным для каждого москвича, чтобы жители могли более осознанно принимать решения, к какой поликлинике прикрепиться, где получать медицинскую помощь", – рассказала Ракова.Отмечается, что рейтинг составлен на основе исследования, проведенного среди жителей Москвы. Их попросили оценить, насколько медучреждения следуют новым ценностям и принципам работы городских поликлиник. Публикация рейтинга стала одним из этапов формирования новой культуры коммуникации между врачом и пациентом.По результатам рейтинга на первом месте оказалась городская поликлиника № 220.Городской форум профессионалов "Моя поликлиника" проходит в Гостином дворе с 15 по 17 декабря. Он посвящен развитию амбулаторного звена, достижениям в этой сфере и векторам развития.РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221215/prodolzhitelnost-1838984034.html

https://ria.ru/20221215/mediki-1838953024.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, анастасия ракова , москва