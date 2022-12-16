Рейтинг@Mail.ru
Маск пообещал совершить "контрольный выстрел" в скором времени - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/mask-1839323934.html
Маск пообещал совершить "контрольный выстрел" в скором времени
Маск пообещал совершить "контрольный выстрел" в скором времени - РИА Новости, 16.12.2022
Маск пообещал совершить "контрольный выстрел" в скором времени
Владелец социальной сети Twitter Илон Маск пообещал в скором времени совершить "контрольный выстрел". РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T23:07
2022-12-16T23:58
в мире
илон маск
twitter
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_05f54aab76983ef38a1cbd9f330b0784.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск пообещал в скором времени совершить "контрольный выстрел". Ранее появилась информация, что Twitter заблокировал аккаунты некоторых журналистов, в их числе корреспонденты телеканала CNN и газеты The Washington Post. Эти санкции были связаны с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия. Лишившиеся доступа к аккаунтам журналисты писали о новой политике Маска, которая, по его словам, была вызвана инцидентом с преследованием его семьи во вторник вечером в Лос-Анджелесе. Бизнесмен позже провел опрос среди пользователей социальной сети по поводу разблокировки журналистов. Большая часть опрошенных (43%) высказались за немедленное разблокирование аккаунтов журналистов. Однако уже после публикации данных опроса Маск дезавуировал его результаты и заявил, что проведет опрос заново. Решение о блокировке журналистов подверглось критике. Так, МИД Германии осудил блокировку аккаунтов журналистов в социальной сети. В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что в ЕС приняли к сведению информацию о блокировке аккаунтов ряда журналистов в Twitter. В начале декабря Маск опубликовал в соцсети ссылку на расследование журналиста Мэтта Таибби о том, что Twitter принял чрезвычайные меры, чтобы в канун выборов в 2020 году не дать ход истории вокруг похищенного ноутбука сына Джо Байдена Хантера. В конце октября американский предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
https://ria.ru/20221215/mask-1838760040.html
https://ria.ru/20221213/twitter-1838228660.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_238:204:2697:2048_1920x0_80_0_0_b54fa53c9a773f3862f1f61172c76c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илон маск, twitter, еврокомиссия
В мире, Илон Маск, Twitter, Еврокомиссия
23:07 16.12.2022 (обновлено: 23:58 16.12.2022)
 
Маск пообещал совершить "контрольный выстрел" в скором времени

Маск заявил о "контрольном выстреле" после блокировки аккаунтов журналистов в Twitter

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск пообещал в скором времени совершить "контрольный выстрел".

"Дамы и господа, в скором времени (будет. Прим. ред.) контрольный выстрел", — написал Маск в Twitter.

Ранее появилась информация, что Twitter заблокировал аккаунты некоторых журналистов, в их числе корреспонденты телеканала CNN и газеты The Washington Post. Эти санкции были связаны с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия. Лишившиеся доступа к аккаунтам журналисты писали о новой политике Маска, которая, по его словам, была вызвана инцидентом с преследованием его семьи во вторник вечером в Лос-Анджелесе.
Бизнесмен позже провел опрос среди пользователей социальной сети по поводу разблокировки журналистов. Большая часть опрошенных (43%) высказались за немедленное разблокирование аккаунтов журналистов. Однако уже после публикации данных опроса Маск дезавуировал его результаты и заявил, что проведет опрос заново.
Решение о блокировке журналистов подверглось критике. Так, МИД Германии осудил блокировку аккаунтов журналистов в социальной сети. В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что в ЕС приняли к сведению информацию о блокировке аккаунтов ряда журналистов в Twitter.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 04:19
Twitter заблокировал сервис, отслеживающий полеты Маска
В начале декабря Маск опубликовал в соцсети ссылку на расследование журналиста Мэтта Таибби о том, что Twitter принял чрезвычайные меры, чтобы в канун выборов в 2020 году не дать ход истории вокруг похищенного ноутбука сына Джо Байдена Хантера.
В конце октября американский предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Смартфон в руке - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 09:00
Маск заявил, что выданные ранее синие галочки верификации в Twitter удалят
 
В миреИлон МаскTwitterЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала