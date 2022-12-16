https://ria.ru/20221216/mask-1839323934.html

Маск пообещал совершить "контрольный выстрел" в скором времени

Маск пообещал совершить "контрольный выстрел" в скором времени - РИА Новости, 16.12.2022

Маск пообещал совершить "контрольный выстрел" в скором времени

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск пообещал в скором времени совершить "контрольный выстрел". РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T23:07

2022-12-16T23:07

2022-12-16T23:58

в мире

илон маск

twitter

еврокомиссия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск пообещал в скором времени совершить "контрольный выстрел". Ранее появилась информация, что Twitter заблокировал аккаунты некоторых журналистов, в их числе корреспонденты телеканала CNN и газеты The Washington Post. Эти санкции были связаны с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия. Лишившиеся доступа к аккаунтам журналисты писали о новой политике Маска, которая, по его словам, была вызвана инцидентом с преследованием его семьи во вторник вечером в Лос-Анджелесе. Бизнесмен позже провел опрос среди пользователей социальной сети по поводу разблокировки журналистов. Большая часть опрошенных (43%) высказались за немедленное разблокирование аккаунтов журналистов. Однако уже после публикации данных опроса Маск дезавуировал его результаты и заявил, что проведет опрос заново. Решение о блокировке журналистов подверглось критике. Так, МИД Германии осудил блокировку аккаунтов журналистов в социальной сети. В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что в ЕС приняли к сведению информацию о блокировке аккаунтов ряда журналистов в Twitter. В начале декабря Маск опубликовал в соцсети ссылку на расследование журналиста Мэтта Таибби о том, что Twitter принял чрезвычайные меры, чтобы в канун выборов в 2020 году не дать ход истории вокруг похищенного ноутбука сына Джо Байдена Хантера. В конце октября американский предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".

https://ria.ru/20221215/mask-1838760040.html

https://ria.ru/20221213/twitter-1838228660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илон маск, twitter, еврокомиссия