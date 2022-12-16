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Маск пообещал совершить "контрольный выстрел" в скором времени
Маск пообещал совершить "контрольный выстрел" в скором времени - РИА Новости, 16.12.2022
Маск пообещал совершить "контрольный выстрел" в скором времени
Владелец социальной сети Twitter Илон Маск пообещал в скором времени совершить "контрольный выстрел". РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T23:07
2022-12-16T23:07
2022-12-16T23:58
в мире
илон маск
twitter
еврокомиссия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск пообещал в скором времени совершить "контрольный выстрел". Ранее появилась информация, что Twitter заблокировал аккаунты некоторых журналистов, в их числе корреспонденты телеканала CNN и газеты The Washington Post. Эти санкции были связаны с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия. Лишившиеся доступа к аккаунтам журналисты писали о новой политике Маска, которая, по его словам, была вызвана инцидентом с преследованием его семьи во вторник вечером в Лос-Анджелесе. Бизнесмен позже провел опрос среди пользователей социальной сети по поводу разблокировки журналистов. Большая часть опрошенных (43%) высказались за немедленное разблокирование аккаунтов журналистов. Однако уже после публикации данных опроса Маск дезавуировал его результаты и заявил, что проведет опрос заново. Решение о блокировке журналистов подверглось критике. Так, МИД Германии осудил блокировку аккаунтов журналистов в социальной сети. В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что в ЕС приняли к сведению информацию о блокировке аккаунтов ряда журналистов в Twitter. В начале декабря Маск опубликовал в соцсети ссылку на расследование журналиста Мэтта Таибби о том, что Twitter принял чрезвычайные меры, чтобы в канун выборов в 2020 году не дать ход истории вокруг похищенного ноутбука сына Джо Байдена Хантера. В конце октября американский предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, илон маск, twitter, еврокомиссия
В мире, Илон Маск, Twitter, Еврокомиссия
23:07 16.12.2022 (обновлено: 23:58 16.12.2022)
Маск пообещал совершить "контрольный выстрел" в скором времени
Маск заявил о "контрольном выстреле" после блокировки аккаунтов журналистов в Twitter
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Владелец социальной сети Twitter Илон Маск пообещал в скором времени совершить "контрольный выстрел"
.
"Дамы и господа, в скором времени (будет. — Прим. ред.) контрольный выстрел", — написал Маск в Twitter.
Ранее появилась информация, что Twitter заблокировал аккаунты некоторых журналистов, в их числе корреспонденты телеканала CNN и газеты The Washington Post. Эти санкции были связаны с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия. Лишившиеся доступа к аккаунтам журналисты писали о новой политике Маска, которая, по его словам, была вызвана инцидентом с преследованием его семьи во вторник вечером в Лос-Анджелесе
.
Бизнесмен позже провел опрос среди пользователей социальной сети по поводу разблокировки журналистов. Большая часть опрошенных (43%) высказались за немедленное разблокирование аккаунтов журналистов. Однако уже после публикации данных опроса Маск дезавуировал его результаты и заявил, что проведет опрос заново.
Решение о блокировке журналистов подверглось критике. Так, МИД Германии
осудил блокировку аккаунтов журналистов в социальной сети. В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер
на брифинге в Брюсселе
заявил, что в ЕС
приняли к сведению информацию о блокировке аккаунтов ряда журналистов в Twitter.
В начале декабря Маск опубликовал в соцсети ссылку на расследование журналиста Мэтта Таибби о том, что Twitter принял чрезвычайные меры, чтобы в канун выборов в 2020 году не дать ход истории вокруг похищенного ноутбука сына Джо Байдена Хантера.
В конце октября американский предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".