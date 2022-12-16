https://ria.ru/20221216/makron-1839038428.html

Макрон заявил о намерении позвонить Путину для обсуждения темы ЗАЭС

Макрон заявил о намерении позвонить Путину для обсуждения темы ЗАЭС - РИА Новости, 16.12.2022

Макрон заявил о намерении позвонить Путину для обсуждения темы ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет позвонить президенту России Владимиру Путину, когда соглашение об отводе тяжелых и легких вооружений от... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T02:19

2022-12-16T02:19

2022-12-16T02:35

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

сергей шойгу

россия

энергодар

китай

запорожская аэс

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет позвонить президенту России Владимиру Путину, когда соглашение об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской АЭС будет доработано, чтобы финализировать его."Мы продолжаем работу с генеральным директором МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси, мы практически достигли соглашения по отводу тяжелых и легких вооружений (от ЗАЭС). В тот момент, когда это соглашение будет готово, в этот момент я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать это соглашение", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе в четверг.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. На прошлой неделе в Москве заявили, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет. А по словам Гросси, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной.Макрон также отметил, что надеется, что Китай и Индия также призовут Россию прекратить атаки с использованием беспилотников."Что касается диалога с Россией, сейчас есть две основных темы. Это - прекращение бомбардировок и атак с помощью беспилотников. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы сможем убедить ряд стран - Китай, Индию и другие - присоединиться к этому призыву и надавить на Россию. Я рассчитываю позвонить Путину, чтобы обсудить эту тему", - сказал Макрон.При этом французский лидер отметил, что считает необходимым сохранять санкции против России, потому что они эффективны. "Мы знаем, что эти санкции эффективны, и необходимо их сохранять. Достаточны ли они? Нет, и мы это знаем. Они должны быть дополнены экономической, гуманитарной и военной поддержкой Украины", - добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20221214/zaes-1838569020.html

https://ria.ru/20221211/erdogan-1837916745.html

россия

энергодар

китай

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