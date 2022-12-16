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Макрон заявил о намерении позвонить Путину для обсуждения темы ЗАЭС - РИА Новости, 16.12.2022
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Макрон заявил о намерении позвонить Путину для обсуждения темы ЗАЭС
Макрон заявил о намерении позвонить Путину для обсуждения темы ЗАЭС - РИА Новости, 16.12.2022
Макрон заявил о намерении позвонить Путину для обсуждения темы ЗАЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет позвонить президенту России Владимиру Путину, когда соглашение об отводе тяжелых и легких вооружений от... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T02:19
2022-12-16T02:35
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
сергей шойгу
россия
энергодар
китай
запорожская аэс
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет позвонить президенту России Владимиру Путину, когда соглашение об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской АЭС будет доработано, чтобы финализировать его."Мы продолжаем работу с генеральным директором МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси, мы практически достигли соглашения по отводу тяжелых и легких вооружений (от ЗАЭС). В тот момент, когда это соглашение будет готово, в этот момент я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать это соглашение", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе в четверг.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. На прошлой неделе в Москве заявили, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет. А по словам Гросси, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной.Макрон также отметил, что надеется, что Китай и Индия также призовут Россию прекратить атаки с использованием беспилотников."Что касается диалога с Россией, сейчас есть две основных темы. Это - прекращение бомбардировок и атак с помощью беспилотников. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы сможем убедить ряд стран - Китай, Индию и другие - присоединиться к этому призыву и надавить на Россию. Я рассчитываю позвонить Путину, чтобы обсудить эту тему", - сказал Макрон.При этом французский лидер отметил, что считает необходимым сохранять санкции против России, потому что они эффективны. "Мы знаем, что эти санкции эффективны, и необходимо их сохранять. Достаточны ли они? Нет, и мы это знаем. Они должны быть дополнены экономической, гуманитарной и военной поддержкой Украины", - добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20221214/zaes-1838569020.html
https://ria.ru/20221211/erdogan-1837916745.html
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, сергей шойгу, россия, энергодар, китай, запорожская аэс, магатэ, евросоюз
В мире, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Сергей Шойгу, Россия, Энергодар, Китай, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Евросоюз
02:19 16.12.2022 (обновлено: 02:35 16.12.2022)
 
Макрон заявил о намерении позвонить Путину для обсуждения темы ЗАЭС

Президент Франции Макрон заявил о намерении позвонить Путину для обсуждения темы ЗАЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкГлавное здание Запорожской атомной электростанции
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Главное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет позвонить президенту России Владимиру Путину, когда соглашение об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской АЭС будет доработано, чтобы финализировать его.
"Мы продолжаем работу с генеральным директором МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси, мы практически достигли соглашения по отводу тяжелых и легких вооружений (от ЗАЭС). В тот момент, когда это соглашение будет готово, в этот момент я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать это соглашение", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе в четверг.
Вид на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 13:05Специальная военная операция на Украине
В "Росэнергоатоме" рассказали, как Киев вербует наводчиков на ЗАЭС
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. На прошлой неделе в Москве заявили, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет. А по словам Гросси, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной.
Макрон также отметил, что надеется, что Китай и Индия также призовут Россию прекратить атаки с использованием беспилотников.
"Что касается диалога с Россией, сейчас есть две основных темы. Это - прекращение бомбардировок и атак с помощью беспилотников. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы сможем убедить ряд стран - Китай, Индию и другие - присоединиться к этому призыву и надавить на Россию. Я рассчитываю позвонить Путину, чтобы обсудить эту тему", - сказал Макрон.
При этом французский лидер отметил, что считает необходимым сохранять санкции против России, потому что они эффективны. "Мы знаем, что эти санкции эффективны, и необходимо их сохранять. Достаточны ли они? Нет, и мы это знаем. Они должны быть дополнены экономической, гуманитарной и военной поддержкой Украины", - добавил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 20:30Специальная военная операция на Украине
Эрдоган надеется, что решение по ЗАЭС найдется
 
В миреВладимир ПутинЭммануэль МакронСергей ШойгуРоссияЭнергодарКитайЗапорожская АЭСМАГАТЭЕвросоюз
 
 
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