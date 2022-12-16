https://ria.ru/20221216/lantarovka-1839097659.html

В ЛНР при обстреле ВСУ погибли восемь человек

В ЛНР при обстреле ВСУ погибли восемь человек - РИА Новости, 16.12.2022

В ЛНР при обстреле ВСУ погибли восемь человек

Восемь человек погибли из-за украинского обстрела в ЛНР, сообщил в Telegram врио главы республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:54

2022-12-16T11:54

2022-12-16T14:04

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Восемь человек погибли из-за украинского обстрела в ЛНР, сообщил в Telegram врио главы республики Леонид Пасечник.Пасечник отметил, что украинские военные регулярно обстреливают мирные населенные пункты. Так, только вчера при очередном обстреле Стаханова получили повреждения 72 жилых дома, три детских сада, школа, храм, десятки административных и торговых объектов. Также пострадала пожилая женщина."Противник ведет варварские обстрелы городов и районов республики. Под огнем националистов — социальные объекты. <...> Нацисты стремятся убить как можно больше людей, сломить нас", — указал врио главы республики.Пасечник выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Он также напомнил жителям прифронтовых районов о необходимости соблюдения мер безопасности во время обстрелов.Сегодня в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ в 4:10 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Лантратовке.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/obstrel-1839062580.html

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луганская народная республика, вооруженные силы украины