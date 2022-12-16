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В ЛНР при обстреле ВСУ погибли восемь человек - РИА Новости, 16.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/lantarovka-1839097659.html
В ЛНР при обстреле ВСУ погибли восемь человек
В ЛНР при обстреле ВСУ погибли восемь человек - РИА Новости, 16.12.2022
В ЛНР при обстреле ВСУ погибли восемь человек
Восемь человек погибли из-за украинского обстрела в ЛНР, сообщил в Telegram врио главы республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:54
2022-12-16T14:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Восемь человек погибли из-за украинского обстрела в ЛНР, сообщил в Telegram врио главы республики Леонид Пасечник.Пасечник отметил, что украинские военные регулярно обстреливают мирные населенные пункты. Так, только вчера при очередном обстреле Стаханова получили повреждения 72 жилых дома, три детских сада, школа, храм, десятки административных и торговых объектов. Также пострадала пожилая женщина."Противник ведет варварские обстрелы городов и районов республики. Под огнем националистов — социальные объекты. &lt;...&gt; Нацисты стремятся убить как можно больше людей, сломить нас", — указал врио главы республики.Пасечник выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Он также напомнил жителям прифронтовых районов о необходимости соблюдения мер безопасности во время обстрелов.Сегодня в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ в 4:10 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Лантратовке.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221216/obstrel-1839062580.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:54 16.12.2022 (обновлено: 14:04 16.12.2022)
 
В ЛНР при обстреле ВСУ погибли восемь человек

В Стаханове и Лантратовке в результате обстрела ВСУ погибли восемь человек, 23 ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов в Донбассе
Последствия обстрелов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрелов в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Восемь человек погибли из-за украинского обстрела в ЛНР, сообщил в Telegram врио главы республики Леонид Пасечник.
"Сегодня рано утром под артобстрелом националистов вновь оказался город Стаханов и село Лантратовка Троицкого района. Погибло восемь человек, еще 23 наших земляка ранено", — написал он.
Пасечник отметил, что украинские военные регулярно обстреливают мирные населенные пункты. Так, только вчера при очередном обстреле Стаханова получили повреждения 72 жилых дома, три детских сада, школа, храм, десятки административных и торговых объектов. Также пострадала пожилая женщина.
"Противник ведет варварские обстрелы городов и районов республики. Под огнем националистов — социальные объекты. <...> Нацисты стремятся убить как можно больше людей, сломить нас", — указал врио главы республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Пасечник выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Он также напомнил жителям прифронтовых районов о необходимости соблюдения мер безопасности во время обстрелов.
Сегодня в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ в 4:10 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Лантратовке.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
09:06В России
В ЛНР заявили о погибших при обстреле украинскими войсками города Сватово
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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