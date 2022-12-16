11:54 16.12.2022 (обновлено: 14:04 16.12.2022)
В ЛНР при обстреле ВСУ погибли восемь человек
В Стаханове и Лантратовке в результате обстрела ВСУ погибли восемь человек, 23 ранены
Последствия обстрелов в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Восемь человек погибли из-за украинского обстрела в ЛНР, сообщил в Telegram врио главы республики Леонид Пасечник.
"Сегодня рано утром под артобстрелом националистов вновь оказался город Стаханов и село Лантратовка Троицкого района. Погибло восемь человек, еще 23 наших земляка ранено", — написал он.
Пасечник отметил, что украинские военные регулярно обстреливают мирные населенные пункты. Так, только вчера при очередном обстреле Стаханова получили повреждения 72 жилых дома, три детских сада, школа, храм, десятки административных и торговых объектов. Также пострадала пожилая женщина.
"Противник ведет варварские обстрелы городов и районов республики. Под огнем националистов — социальные объекты. <...> Нацисты стремятся убить как можно больше людей, сломить нас", — указал врио главы республики.
Пасечник выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Он также напомнил жителям прифронтовых районов о необходимости соблюдения мер безопасности во время обстрелов.
Сегодня в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ в 4:10 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Лантратовке.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.