https://ria.ru/20221216/kitay-1839129367.html

КНР выступает за улучшение глобального управления в сфере биоразнообразия

КНР выступает за улучшение глобального управления в сфере биоразнообразия - РИА Новости, 16.12.2022

КНР выступает за улучшение глобального управления в сфере биоразнообразия

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что Китай приложит усилия для того, чтобы поднять глобальное управление в сфере биологического разнообразия на... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:05

2022-12-16T13:05

2022-12-16T13:05

россия-китай: главное

китай

си цзиньпин

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839122088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c378857776a38a76450220150228014d.jpg

МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что Китай приложит усилия для того, чтобы поднять глобальное управление в сфере биологического разнообразия на новую высоту.Си Цзиньпин выступил по видеосвязи с таким заявлением на церемонии открытия заседания высокого уровня в рамках второго этапа 15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15).Китай прилагает активные усилия для продвижения строительства экологической цивилизации и защиты биологического разнообразия, сказал Си Цзиньпин, добавив, что разнообразие, стабильность и устойчивость экосистемы в стране постоянно улучшаются."Мы нашли путь для защиты биологического разнообразия с китайской спецификой", - отметил Си Цзиньпин.В будущем Китай продолжит развивать экологическую цивилизацию и будет разрабатывать планы развития, исходя из высокой позиции гармоничного сосуществования человека и природы, отметил Си Цзиньпин."Опираясь на Международный союз зеленого развития в рамках "Пояса и пути" и раскрывая роль Куньминского фонда сохранения биоразнообразия, мы будем по мере своих возможностей поддерживать и помогать развивающимся странам, чтобы поднять глобальное управление в сфере биологического разнообразия на новую высоту", - сказал Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20221214/bioraznoobrazie-1838587931.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, си цзиньпин, оон