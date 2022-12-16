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КНР выступает за улучшение глобального управления в сфере биоразнообразия - РИА Новости, 16.12.2022
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КНР выступает за улучшение глобального управления в сфере биоразнообразия
КНР выступает за улучшение глобального управления в сфере биоразнообразия - РИА Новости, 16.12.2022
КНР выступает за улучшение глобального управления в сфере биоразнообразия
Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что Китай приложит усилия для того, чтобы поднять глобальное управление в сфере биологического разнообразия на... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:05
2022-12-16T13:05
россия-китай: главное
китай
си цзиньпин
оон
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МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что Китай приложит усилия для того, чтобы поднять глобальное управление в сфере биологического разнообразия на новую высоту.Си Цзиньпин выступил по видеосвязи с таким заявлением на церемонии открытия заседания высокого уровня в рамках второго этапа 15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15).Китай прилагает активные усилия для продвижения строительства экологической цивилизации и защиты биологического разнообразия, сказал Си Цзиньпин, добавив, что разнообразие, стабильность и устойчивость экосистемы в стране постоянно улучшаются."Мы нашли путь для защиты биологического разнообразия с китайской спецификой", - отметил Си Цзиньпин.В будущем Китай продолжит развивать экологическую цивилизацию и будет разрабатывать планы развития, исходя из высокой позиции гармоничного сосуществования человека и природы, отметил Си Цзиньпин."Опираясь на Международный союз зеленого развития в рамках "Пояса и пути" и раскрывая роль Куньминского фонда сохранения биоразнообразия, мы будем по мере своих возможностей поддерживать и помогать развивающимся странам, чтобы поднять глобальное управление в сфере биологического разнообразия на новую высоту", - сказал Си Цзиньпин.
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китай, си цзиньпин, оон
Россия-Китай: Главное, Китай, Си Цзиньпин, ООН
13:05 16.12.2022
 

КНР выступает за улучшение глобального управления в сфере биоразнообразия

© AFP 2022 / Lars Hagberg Выступление председателя КНР Си Цзиньпиня на открытии заседания COP15
Выступление председателя КНР Си Цзиньпиня на открытии заседания COP15 - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / Lars Hagberg
Выступление председателя КНР Си Цзиньпиня на открытии заседания COP15
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что Китай приложит усилия для того, чтобы поднять глобальное управление в сфере биологического разнообразия на новую высоту.
Си Цзиньпин выступил по видеосвязи с таким заявлением на церемонии открытия заседания высокого уровня в рамках второго этапа 15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15).
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14 декабря, 14:11Россия-Китай: Главное
Китай на COP15 призвал устранить пробелы в переговорах по биоразнообразию
Китай прилагает активные усилия для продвижения строительства экологической цивилизации и защиты биологического разнообразия, сказал Си Цзиньпин, добавив, что разнообразие, стабильность и устойчивость экосистемы в стране постоянно улучшаются.
"Мы нашли путь для защиты биологического разнообразия с китайской спецификой", - отметил Си Цзиньпин.
В будущем Китай продолжит развивать экологическую цивилизацию и будет разрабатывать планы развития, исходя из высокой позиции гармоничного сосуществования человека и природы, отметил Си Цзиньпин.
"Мы будем реагировать на план действий в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем, осуществлять целый ряд важных проектов по защите и восстановлению биоразнообразия, а также углублять международные обмены и сотрудничество", - заявил Си Цзиньпин.
"Опираясь на Международный союз зеленого развития в рамках "Пояса и пути" и раскрывая роль Куньминского фонда сохранения биоразнообразия, мы будем по мере своих возможностей поддерживать и помогать развивающимся странам, чтобы поднять глобальное управление в сфере биологического разнообразия на новую высоту", - сказал Си Цзиньпин.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайСи ЦзиньпинООН
 
 
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