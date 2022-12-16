https://ria.ru/20221216/killnet-1839035671.html

Хакеры Killnet взломали сайт ФБР США

Хакеры Killnet взломали сайт ФБР США - РИА Новости, 16.12.2022

Хакеры Killnet взломали сайт ФБР США

Хакеры из объединения Killnet взломали сайт Федерального бюро расследований США, заявили представители группировки в Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T01:25

2022-12-16T01:25

2022-12-16T10:56

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Хакеры из объединения Killnet взломали сайт Федерального бюро расследований США, заявили представители группировки в Telegram-канале.Они также опубликовали видеозапись входа в систему ФБР.Помимо всего прочего, хакеры заявили, что пароли, полученные при взломе сайта Федерального бюро расследований, подходят также при входе в сетевую инфраструктуру Пентагона.Кроме того, представители Killnet объявили, что новость быстро распространилась в американском сегменте Twitter."В Твиттере начинается волна новостей о взломе. Но самое прекрасное, что людям нравится эта новость", — поделились хакеры.Так, например, ведущая американской программы The Weekly Briefing и корреспондент OAN при Белом доме Шанель Рион поделилась новостью в своем Twitter-аккаунте. Большинство комментариев носили одобрительный характер."Отлично, к черту ФБР!" — написал David Ryan.Ранее хакеры Killnet совершали DDоS-атаки на сайт разведывательного управления Болгарии, веб-страницы 14 американских аэропортов, сайты государственных учреждений Молдавии, Греции и другие важные интернет-ресурсы стран ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20221123/khakery-1833533992.html

https://ria.ru/20221111/khakery-1830883187.html

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telegram (приложение), twitter, евросоюз, молдавия, болгария, технологии, в мире, сша, фбр