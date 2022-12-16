https://ria.ru/20221216/germaniya-1839142758.html

МИД Германии осудил блокировку аккаунтов журналистов в Twitter

МИД Германии осудил блокировку аккаунтов журналистов в Twitter - РИА Новости, 16.12.2022

МИД Германии осудил блокировку аккаунтов журналистов в Twitter

МИД Германии осудил блокировку в Twitter аккаунтов журналистов, среди которых корреспонденты телеканала CNN и газеты Washington Post. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:41

2022-12-16T13:41

2022-12-16T13:41

в мире

илон маск

лос-анджелес

мид германии

twitter

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БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. МИД Германии осудил блокировку в Twitter аккаунтов журналистов, среди которых корреспонденты телеканала CNN и газеты Washington Post. "Свобода прессы не должна включаться и выключаться по желанию. С сегодняшнего дня нижеприведенные журналисты больше не могут следить за нами (в Twitter), комментировать и критиковать нас. Это проблема", - написали представители МИД ФРГ в своем аккаунте в соцсети, обращаясь к ее руководству. Внешнеполитическое ведомство также прикрепило к посту скрины с аккаунтами заблокированных журналистов, среди них - репортер британской газеты Times Райан Мак, репортер американской газеты Washington Post Дрю Харвелл, репортер американского телеканала CNN Дони О'Салливан и репортер британского новостного портала Mashable Мэтт Биндер. Эти санкции были связаны с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия. Лишившиеся доступа к аккаунтам журналисты писали о новой политике владельца соцсети Илона Маска, которая, по его словам, была вызвана инцидентом с преследованием семьи миллиардера во вторник вечером в Лос-Анджелесе. Бизнесмен ранее провел голосование о разблокировке аккаунтов журналистов, но после того как большая часть опрошенных (43%) высказалась за немедленное снятие ограничений, дезавуировал его результаты, указав, что "слишком много вариантов, проведу новый опрос".

https://ria.ru/20221216/twitter-1839053894.html

https://ria.ru/20221216/twitter-1839045575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илон маск, лос-анджелес, мид германии, twitter