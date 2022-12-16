МИД Германии осудил блокировку аккаунтов журналистов в Twitter
В МИД Германии заявили, что свобода прессы не должна включаться и выключаться по желанию
© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. МИД Германии осудил блокировку в Twitter аккаунтов журналистов, среди которых корреспонденты телеканала CNN и газеты Washington Post.
"Свобода прессы не должна включаться и выключаться по желанию. С сегодняшнего дня нижеприведенные журналисты больше не могут следить за нами (в Twitter), комментировать и критиковать нас. Это проблема", - написали представители МИД ФРГ в своем аккаунте в соцсети, обращаясь к ее руководству.
Внешнеполитическое ведомство также прикрепило к посту скрины с аккаунтами заблокированных журналистов, среди них - репортер британской газеты Times Райан Мак, репортер американской газеты Washington Post Дрю Харвелл, репортер американского телеканала CNN Дони О'Салливан и репортер британского новостного портала Mashable Мэтт Биндер.
Эти санкции были связаны с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия. Лишившиеся доступа к аккаунтам журналисты писали о новой политике владельца соцсети Илона Маска, которая, по его словам, была вызвана инцидентом с преследованием семьи миллиардера во вторник вечером в Лос-Анджелесе. Бизнесмен ранее провел голосование о разблокировке аккаунтов журналистов, но после того как большая часть опрошенных (43%) высказалась за немедленное снятие ограничений, дезавуировал его результаты, указав, что "слишком много вариантов, проведу новый опрос".