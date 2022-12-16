https://ria.ru/20221216/dtp-1839320823.html

В Ульяновске столкнулись КамАЗ и маршрутка

В Ульяновске столкнулись КамАЗ и маршрутка - РИА Новости, 16.12.2022

В Ульяновске столкнулись КамАЗ и маршрутка

Семь человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T20:31

2022-12-16T20:31

2022-12-16T22:32

происшествия

ульяновск

камаз (завод)

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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону. По данным полиции, авария произошла в пятницу 15.40 (14.40 мск) на Московском шоссе, столкнулись "Камаз" и ГАЗ, следовавший по маршруту с пассажирами. "По предварительной информации, за медицинской помощью обращались семь человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221214/dtp-1838505779.html

ульяновск

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ульяновск, камаз (завод)