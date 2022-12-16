https://ria.ru/20221216/dtp-1839320823.html
В Ульяновске столкнулись КамАЗ и маршрутка
В Ульяновске столкнулись КамАЗ и маршрутка - РИА Новости, 16.12.2022
В Ульяновске столкнулись КамАЗ и маршрутка
Семь человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T20:31
2022-12-16T20:31
2022-12-16T22:32
происшествия
ульяновск
камаз (завод)
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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону. По данным полиции, авария произошла в пятницу 15.40 (14.40 мск) на Московском шоссе, столкнулись "Камаз" и ГАЗ, следовавший по маршруту с пассажирами. "По предварительной информации, за медицинской помощью обращались семь человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221214/dtp-1838505779.html
ульяновск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ульяновск, камаз (завод)
Происшествия, Ульяновск, КамАЗ (завод)
20:31 16.12.2022 (обновлено: 22:32 16.12.2022)
В Ульяновске столкнулись КамАЗ и маршрутка
В Ульяновске на Московском шоссе столкнулись КамАЗ и маршрутка, пострадали семь человек
САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По данным полиции, авария произошла в пятницу 15.40 (14.40 мск) на Московском шоссе, столкнулись "Камаз" и ГАЗ, следовавший по маршруту с пассажирами.
"По предварительной информации, за медицинской помощью обращались семь человек", - говорится в сообщении.