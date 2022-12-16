Рейтинг@Mail.ru
В трех областях Украины частично обесточена железная дорога - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/doroga-1839085281.html
В трех областях Украины частично обесточена железная дорога
В трех областях Украины частично обесточена железная дорога - РИА Новости, 16.12.2022
В трех областях Украины частично обесточена железная дорога
Ряд участков железной дороги обесточены в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву территории ДНР, на маршруты... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:06
2022-12-16T11:28
украина
днепропетровская область
харьковская область
кировоградская область
в мире
жкх
украинская железная дорога
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154864/85/1548648546_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_6de09fbfda697eed608ee05bc417f945.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ряд участков железной дороги обесточены в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву территории ДНР, на маршруты выведены тепловозы, сообщает компания Украинские железные дороги" ("Укрзализниця")."Из-за повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен. Сейчас пассажирские электропоезда будут передвигаться в этих регионах с резервными тепловозами", - сообщила компания "Украинские железные дороги" в своем телеграм-канале.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221216/vzryvy-1839085496.html
https://ria.ru/20221216/kiev-1839083718.html
украина
днепропетровская область
харьковская область
кировоградская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154864/85/1548648546_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_b73d0f518e2e8aece80e0eed53be42f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, днепропетровская область, харьковская область, кировоградская область, в мире, жкх, украинская железная дорога, киев
Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Кировоградская область, В мире, ЖКХ, Украинская железная дорога, Киев
11:06 16.12.2022 (обновлено: 11:28 16.12.2022)
 
В трех областях Украины частично обесточена железная дорога

В Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях частично обесточено ж/д полотно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЖелезнодорожная станция
Железнодорожная станция - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Железнодорожная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ряд участков железной дороги обесточены в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву территории ДНР, на маршруты выведены тепловозы, сообщает компания Украинские железные дороги" ("Укрзализниця").
"Из-за повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен. Сейчас пассажирские электропоезда будут передвигаться в этих регионах с резервными тепловозами", - сообщила компания "Украинские железные дороги" в своем телеграм-канале.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
11:07Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернопольской области
В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
10:59Специальная военная операция на Украине
Кличко сообщил о взрывах в разных районах Киева
 
УкраинаДнепропетровская областьХарьковская областьКировоградская областьВ миреЖКХУкраинская железная дорогаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала