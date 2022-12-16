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В трех областях Украины частично обесточена железная дорога
В трех областях Украины частично обесточена железная дорога - РИА Новости, 16.12.2022
В трех областях Украины частично обесточена железная дорога
Ряд участков железной дороги обесточены в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву территории ДНР, на маршруты... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:06
2022-12-16T11:06
2022-12-16T11:28
украина
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в мире
жкх
украинская железная дорога
киев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ряд участков железной дороги обесточены в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву территории ДНР, на маршруты выведены тепловозы, сообщает компания Украинские железные дороги" ("Укрзализниця")."Из-за повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен. Сейчас пассажирские электропоезда будут передвигаться в этих регионах с резервными тепловозами", - сообщила компания "Украинские железные дороги" в своем телеграм-канале.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221216/vzryvy-1839085496.html
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украина, днепропетровская область, харьковская область, кировоградская область, в мире, жкх, украинская железная дорога, киев
Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Кировоградская область, В мире, ЖКХ, Украинская железная дорога, Киев
11:06 16.12.2022 (обновлено: 11:28 16.12.2022)
В трех областях Украины частично обесточена железная дорога
В Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях частично обесточено ж/д полотно