https://ria.ru/20221216/bonya-1839098824.html
Боня выставила на продажу аккаунт в Twitter за 1,5 миллиона рублей
Боня выставила на продажу аккаунт в Twitter за 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 16.12.2022
Боня выставила на продажу аккаунт в Twitter за 1,5 миллиона рублей
Виктория Боня выставила на продажу свой верифицированный аккаунт в Twitter с 1,5 миллионами подписчиков. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:24
2022-12-16T12:24
2022-12-16T12:24
шоубиз
виктория боня
twitter
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Виктория Боня выставила на продажу свой верифицированный аккаунт в Twitter с 1,5 миллионами подписчиков. Кроме того, светская львица назвала стартовую цену продажи – 1,5 миллиона рублей. Она призналась, что продаст страничку тому, кто предложит большую сумму.Виктория Боня – ведущая, модель, блогер и бизнесвумен. Она стала известна благодаря телешоу "Дом-2" в 2006 году. Ранее знаменитость заявила, что собиралась посвятить восхождение на гору Манаслу возлюбленному. Однако покорение вершины пришлось отложить из-за погодных условий.
https://ria.ru/20220928/bonya-1820054784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория боня, twitter
Шоубиз, Виктория Боня, Twitter
Боня выставила на продажу аккаунт в Twitter за 1,5 миллиона рублей
Боня выставила на продажу свой верифицированный Twitter-аккаунт за 1,5 миллиона рублей
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Виктория Боня выставила на продажу свой верифицированный аккаунт в Twitter с 1,5 миллионами подписчиков.
"Продам за дорого свой Twitter с оплаченной галочкой и 1,5 млн подписчиков" – сообщила блогер в своей соцсети.
Кроме того, светская львица назвала стартовую цену продажи – 1,5 миллиона рублей. Она призналась, что продаст страничку тому, кто предложит большую сумму.
"Кто предложит больше всех, тому и отдам. Минимум 1,5 млн рублей", – поделилась знаменитость.
Виктория Боня – ведущая, модель, блогер и бизнесвумен. Она стала известна благодаря телешоу "Дом-2" в 2006 году.
Ранее знаменитость заявила
, что собиралась посвятить восхождение на гору Манаслу возлюбленному. Однако покорение вершины пришлось отложить из-за погодных условий.