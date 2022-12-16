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Боня выставила на продажу аккаунт в Twitter за 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 16.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221216/bonya-1839098824.html
Боня выставила на продажу аккаунт в Twitter за 1,5 миллиона рублей
Боня выставила на продажу аккаунт в Twitter за 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 16.12.2022
Боня выставила на продажу аккаунт в Twitter за 1,5 миллиона рублей
Виктория Боня выставила на продажу свой верифицированный аккаунт в Twitter с 1,5 миллионами подписчиков. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:24
2022-12-16T12:24
шоубиз
виктория боня
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Виктория Боня выставила на продажу свой верифицированный аккаунт в Twitter с 1,5 миллионами подписчиков. Кроме того, светская львица назвала стартовую цену продажи – 1,5 миллиона рублей. Она призналась, что продаст страничку тому, кто предложит большую сумму.Виктория Боня – ведущая, модель, блогер и бизнесвумен. Она стала известна благодаря телешоу "Дом-2" в 2006 году. Ранее знаменитость заявила, что собиралась посвятить восхождение на гору Манаслу возлюбленному. Однако покорение вершины пришлось отложить из-за погодных условий.
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виктория боня, twitter
Шоубиз, Виктория Боня, Twitter
12:24 16.12.2022
 
Боня выставила на продажу аккаунт в Twitter за 1,5 миллиона рублей

Боня выставила на продажу свой верифицированный Twitter-аккаунт за 1,5 миллиона рублей

© Фото : Youtube-канал "Super"Виктория Боня во время интервью Youtube-каналу "Super"
Виктория Боня во время интервью Youtube-каналу Super - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Youtube-канал "Super"
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Виктория Боня выставила на продажу свой верифицированный аккаунт в Twitter с 1,5 миллионами подписчиков.

"Продам за дорого свой Twitter с оплаченной галочкой и 1,5 млн подписчиков" – сообщила блогер в своей соцсети.

Кроме того, светская львица назвала стартовую цену продажи – 1,5 миллиона рублей. Она призналась, что продаст страничку тому, кто предложит большую сумму.
"Кто предложит больше всех, тому и отдам. Минимум 1,5 млн рублей", – поделилась знаменитость.
Виктория Боня – ведущая, модель, блогер и бизнесвумен. Она стала известна благодаря телешоу "Дом-2" в 2006 году.
Ранее знаменитость заявила, что собиралась посвятить восхождение на гору Манаслу возлюбленному. Однако покорение вершины пришлось отложить из-за погодных условий.
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