https://ria.ru/20221216/bonya-1839098824.html

Боня выставила на продажу аккаунт в Twitter за 1,5 миллиона рублей

Боня выставила на продажу аккаунт в Twitter за 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 16.12.2022

Боня выставила на продажу аккаунт в Twitter за 1,5 миллиона рублей

Виктория Боня выставила на продажу свой верифицированный аккаунт в Twitter с 1,5 миллионами подписчиков. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:24

2022-12-16T12:24

2022-12-16T12:24

шоубиз

виктория боня

twitter

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Виктория Боня выставила на продажу свой верифицированный аккаунт в Twitter с 1,5 миллионами подписчиков. Кроме того, светская львица назвала стартовую цену продажи – 1,5 миллиона рублей. Она призналась, что продаст страничку тому, кто предложит большую сумму.Виктория Боня – ведущая, модель, блогер и бизнесвумен. Она стала известна благодаря телешоу "Дом-2" в 2006 году. Ранее знаменитость заявила, что собиралась посвятить восхождение на гору Манаслу возлюбленному. Однако покорение вершины пришлось отложить из-за погодных условий.

https://ria.ru/20220928/bonya-1820054784.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

виктория боня, twitter