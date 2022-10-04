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Боня обратилась к бойфренду после сорванного восхождения на гору - РИА Новости, 04.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221004/bonya-1821535489.html
Боня обратилась к бойфренду после сорванного восхождения на гору
Боня обратилась к бойфренду после сорванного восхождения на гору - РИА Новости, 04.10.2022
Боня обратилась к бойфренду после сорванного восхождения на гору
Виктория Боня заявила, что собиралась посвятить восхождение на гору Манаслу бойфренду. Подробностями она поделилась в соцсети. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:19
2022-10-04T19:19
шоубиз
виктория боня
знаменитости
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Виктория Боня заявила, что собиралась посвятить восхождение на гору Манаслу бойфренду. Подробностями она поделилась в соцсети. Но из-за высокой опасности восхождения на Манаслу, по словам Виктории, были отменены. Боня уже несколько недель в походе, и сейчас ей придется вернуться. "Я знаю, как ты переживал, не спал, писал везде где можно, чтобы справиться о моем здравии... Теперь я на связи, теперь я на земле, где под ногами мягкая трава и больше не заставлю тебя переживать", — обращается к возлюбленному Боня.Имя своего возлюбленного блогер не назвала. Летом в шоу "Злые языки" Боня утверждала, что у нее появился бойфренд. Он иностранец и женат. Личность мужчины девушка раскрывать не стала. Однако позже она заявила, что у нее "нет никакого женатого мужчины". "Я это сказала, чтобы поддержать Надин Серовски, чтобы раскрыть ее", — утверждает Боня. По ее словам, она просила вырезать этот фрагмент, но об этом, видимо, забыли. Самый громкий роман Бони был с Алексом Смерфитом. У них есть общая дочь Анджелина, и они вместе отметили ее день рождения.
https://ria.ru/20220325/bonya-1780016214.html
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виктория боня, знаменитости
Шоубиз, Виктория Боня, Знаменитости
19:19 04.10.2022
 
Боня обратилась к бойфренду после сорванного восхождения на гору

Боня обратилась к бойфренду после сорванного восхождения на гору Манаслу

© Sputnik / Асатур Есаянц  / Перейти в медиабанкТелеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Виктория Боня заявила, что собиралась посвятить восхождение на гору Манаслу бойфренду. Подробностями она поделилась в соцсети.
"Любимый мой! (...) Хотела сказать, что я люблю тебя на столько, что готова ради тебя покорять горы", — написала ведущая.
Но из-за высокой опасности восхождения на Манаслу, по словам Виктории, были отменены. Боня уже несколько недель в походе, и сейчас ей придется вернуться.
"Я знаю, как ты переживал, не спал, писал везде где можно, чтобы справиться о моем здравии... Теперь я на связи, теперь я на земле, где под ногами мягкая трава и больше не заставлю тебя переживать", — обращается к возлюбленному Боня.
Имя своего возлюбленного блогер не назвала.
Летом в шоу "Злые языки" Боня утверждала, что у нее появился бойфренд. Он иностранец и женат. Личность мужчины девушка раскрывать не стала. Однако позже она заявила, что у нее "нет никакого женатого мужчины".
"Я это сказала, чтобы поддержать Надин Серовски, чтобы раскрыть ее", — утверждает Боня.
По ее словам, она просила вырезать этот фрагмент, но об этом, видимо, забыли.
Самый громкий роман Бони был с Алексом Смерфитом. У них есть общая дочь Анджелина, и они вместе отметили ее день рождения.
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