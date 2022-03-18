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Виктория Боня и Алекс Смерфит воссоединились на семейном празднике
Виктория Боня и Алекс Смерфит воссоединились на семейном празднике - РИА Новости, 18.03.2022
Виктория Боня и Алекс Смерфит воссоединились на семейном празднике
Виктория Боня с бывшим супругом Алексом Смерфитом воссоединились на семейном празднике. Их общей дочери Анджелине исполнилось 10 лет. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:07
2022-03-18T11:07
2022-03-18T11:07
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Виктория Боня с бывшим супругом Алексом Смерфитом воссоединились на семейном празднике. Их общей дочери Анджелине исполнилось 10 лет.Мероприятие прошло в ресторане: девочке вынесли торт с фейерверком, пока родители снимали происходящее на телефоны.В комментариях порадовались появлению Смерфита в кадре и пожелали ведущей воссоединиться с экс-супругом.Пара состояла в фактическом браке.Ранее телеведущий Андрей Норкин уличил звезд, в том числе Боню, в имитации роскошной жизни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, виктория боня, шоу-бизнес
Виктория Боня и Алекс Смерфит воссоединились на семейном празднике
Виктория Боня и Алекс Смерфит воссоединились на дне рождения дочери Анджелины
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Виктория Боня с бывшим супругом Алексом Смерфитом воссоединились на семейном празднике. Их общей дочери Анджелине исполнилось 10 лет.
Мероприятие прошло в ресторане: девочке вынесли торт с фейерверком, пока родители снимали происходящее на телефоны.
"Сегодня у нас был маленький семейный обед, а на следующей неделе Энджи будет делать пижамную вечеринку для друзей", – написала Боня.
В комментариях порадовались появлению Смерфита в кадре и пожелали ведущей воссоединиться с экс-супругом.
"Какой Алекс красивый!", "Хоть бы вы помирились с Алексом", "Так приятно, когда вы вместе", "Было бы здорово, если бы вы сошлись", – написали поклонники.
Пара состояла в фактическом браке.
Ранее телеведущий Андрей Норкин уличил
звезд, в том числе Боню, в имитации роскошной жизни.