https://ria.ru/20220318/bonya-1778796604.html

Виктория Боня и Алекс Смерфит воссоединились на семейном празднике

Виктория Боня и Алекс Смерфит воссоединились на семейном празднике - РИА Новости, 18.03.2022

Виктория Боня и Алекс Смерфит воссоединились на семейном празднике

Виктория Боня с бывшим супругом Алексом Смерфитом воссоединились на семейном празднике. Их общей дочери Анджелине исполнилось 10 лет. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:07

2022-03-18T11:07

2022-03-18T11:07

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Виктория Боня с бывшим супругом Алексом Смерфитом воссоединились на семейном празднике. Их общей дочери Анджелине исполнилось 10 лет.Мероприятие прошло в ресторане: девочке вынесли торт с фейерверком, пока родители снимали происходящее на телефоны.В комментариях порадовались появлению Смерфита в кадре и пожелали ведущей воссоединиться с экс-супругом.Пара состояла в фактическом браке.Ранее телеведущий Андрей Норкин уличил звезд, в том числе Боню, в имитации роскошной жизни.

https://ria.ru/20211022/borodina-1755793357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, виктория боня, шоу-бизнес