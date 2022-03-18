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Виктория Боня и Алекс Смерфит воссоединились на семейном празднике - РИА Новости, 18.03.2022
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Шоубиз
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Виктория Боня и Алекс Смерфит воссоединились на семейном празднике
Виктория Боня и Алекс Смерфит воссоединились на семейном празднике - РИА Новости, 18.03.2022
Виктория Боня и Алекс Смерфит воссоединились на семейном празднике
Виктория Боня с бывшим супругом Алексом Смерфитом воссоединились на семейном празднике. Их общей дочери Анджелине исполнилось 10 лет. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:07
2022-03-18T11:07
шоубиз
знаменитости
виктория боня
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Виктория Боня с бывшим супругом Алексом Смерфитом воссоединились на семейном празднике. Их общей дочери Анджелине исполнилось 10 лет.Мероприятие прошло в ресторане: девочке вынесли торт с фейерверком, пока родители снимали происходящее на телефоны.В комментариях порадовались появлению Смерфита в кадре и пожелали ведущей воссоединиться с экс-супругом.Пара состояла в фактическом браке.Ранее телеведущий Андрей Норкин уличил звезд, в том числе Боню, в имитации роскошной жизни.
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знаменитости, виктория боня, шоу-бизнес
11:07 18.03.2022
 
Виктория Боня и Алекс Смерфит воссоединились на семейном празднике

Виктория Боня и Алекс Смерфит воссоединились на дне рождения дочери Анджелины

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВиктория Боня и Алекс Смерфит
Виктория Боня и Алекс Смерфит - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Виктория Боня с бывшим супругом Алексом Смерфитом воссоединились на семейном празднике. Их общей дочери Анджелине исполнилось 10 лет.
Мероприятие прошло в ресторане: девочке вынесли торт с фейерверком, пока родители снимали происходящее на телефоны.

"Сегодня у нас был маленький семейный обед, а на следующей неделе Энджи будет делать пижамную вечеринку для друзей", – написала Боня.

© @v_bonya/TelegramКадр из видео в Telegram канале Виктории Бони
Кадр из видео в Telegram канале Виктории Бони
© @v_bonya/Telegram
В комментариях порадовались появлению Смерфита в кадре и пожелали ведущей воссоединиться с экс-супругом.

"Какой Алекс красивый!", "Хоть бы вы помирились с Алексом", "Так приятно, когда вы вместе", "Было бы здорово, если бы вы сошлись", – написали поклонники.

Пара состояла в фактическом браке.
Ранее телеведущий Андрей Норкин уличил звезд, в том числе Боню, в имитации роскошной жизни.
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