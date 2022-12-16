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FP: просчет Байдена по России стал победой Путина и "ужасным" ударом по США - РИА Новости, 16.12.2022
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FP: просчет Байдена по России стал победой Путина и "ужасным" ударом по США
FP: просчет Байдена по России стал победой Путина и "ужасным" ударом по США - РИА Новости, 16.12.2022
FP: просчет Байдена по России стал победой Путина и "ужасным" ударом по США
Договор с Россией об обмене заключенной Бриттни Грайнер был ошибкой, которая сделает уязвимыми всех американцев за границей, считает обозреватель Foreign Policy РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T19:33
2022-12-16T19:39
политика
бриттни грайнер
россия
владимир путин
сша
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Договор с Россией об обмене заключенной Бриттни Грайнер был ошибкой, которая сделает уязвимыми всех американцев за границей, считает обозреватель Foreign Policy Максимилиан Гесс.По мнению автора, президент Соединенных Штатов "ужасно" просчитался, согласившись обменять гражданское лицо, не имеющее отношения к службам безопасности или дипломатическому корпусу Вашингтона.Колумнист убежден, что это создает серьезный прецедент по всему миру, который негативно отразится на американцах, путешествующих в другие страны.По словам Гесса, это событие можно считать победой президента России Владимира Путина и крупным ударом по национальной безопасности США.Прибывшую рейсом из Нью-Йорка баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале. Во время досмотра в ее ручной клади нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма. Экспертиза установила, что это гашишное масло. Химкинский городской суд Подмосковья в августе приговорил спортсменку к девяти годам колонии и штрафу в размере миллиона рублей.Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в Штаты. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.Российский и американский лидеры 8 декабря помиловали обоих участников обмена. Уголовные дела в их отношении окончательно прекратили, а Бут и Грайнер получили полную свободу передвижения.
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политика, бриттни грайнер, россия, владимир путин, сша, джо байден
Политика, Бриттни Грайнер, Россия, Владимир Путин, США, Джо Байден
19:33 16.12.2022 (обновлено: 19:39 16.12.2022)
 
FP: просчет Байдена по России стал победой Путина и "ужасным" ударом по США

FP: просчет Байдена в отношении России стал победой Путина и "ужасным" ударом по США

© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Rebecca Droke
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Договор с Россией об обмене заключенной Бриттни Грайнер был ошибкой, которая сделает уязвимыми всех американцев за границей, считает обозреватель Foreign Policy Максимилиан Гесс.
По мнению автора, президент Соединенных Штатов "ужасно" просчитался, согласившись обменять гражданское лицо, не имеющее отношения к службам безопасности или дипломатическому корпусу Вашингтона.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 22:50
В Белом доме не смогли объяснить, почему Грайнер обменяли раньше Фогеля
Колумнист убежден, что это создает серьезный прецедент по всему миру, который негативно отразится на американцах, путешествующих в другие страны.
По словам Гесса, это событие можно считать победой президента России Владимира Путина и крупным ударом по национальной безопасности США.
Прибывшую рейсом из Нью-Йорка баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале. Во время досмотра в ее ручной клади нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма. Экспертиза установила, что это гашишное масло. Химкинский городской суд Подмосковья в августе приговорил спортсменку к девяти годам колонии и штрафу в размере миллиона рублей.
Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в Штаты. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.
Российский и американский лидеры 8 декабря помиловали обоих участников обмена. Уголовные дела в их отношении окончательно прекратили, а Бут и Грайнер получили полную свободу передвижения.
Антиправительственный митинг в Праге - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 08:00
Европейцы считают, что Путин их победил
 
ПолитикаБриттни ГрайнерРоссияВладимир ПутинСШАДжо Байден
 
 
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