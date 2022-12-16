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Новые автобусы поступили в автоколонну приамурского Благовещенска - РИА Новости, 16.12.2022
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Амурская область
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Новые автобусы поступили в автоколонну приамурского Благовещенска
Новые автобусы поступили в автоколонну приамурского Благовещенска - РИА Новости, 16.12.2022
Новые автобусы поступили в автоколонну приамурского Благовещенска
Более десятка новых автобусов поступили в муниципальную автоколонну Благовещенска Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:51
2022-12-16T09:51
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
благовещенск
амурская область
россия
олег имамеев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 дек - РИА Новости. Более десятка новых автобусов поступили в муниципальную автоколонну Благовещенска Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов."Одиннадцать автобусов поступили в благовещенскую "Автоколонну 1275". После постановки на учет они заменят старый транспорт. Новые автобусы – это, прежде всего, комфорт и безопасность для людей. Каждый автомобиль отвечает современным требованиям и оборудован устройством для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями", - написал Орлов в своем телеграм-канале.Он указал, что транспорт приобрели благодаря поддержке Минвостокразвития - 78 миллионов рублей выделили региону в рамках "Единой субсидии".По данным областного правительства, новые низкопольные автобусы ПАЗ-320415-04 от "Вектор Next". Транспортные средства пройдут техосмотр и будут забрендированы в едином стиле. После постановки на государственный учёт, в январе 2023 года новые автобусы начнут работать на городских маршрутах маршрутов №№ 11, 2К, 28. Они заменят старые изношенные автомобили."Мы поступательно проводим обновление общественного транспорта в области. Сегодня поступили автобусы для маршрутной сети города Благовещенска... Автобусы отвечают всем современным требованиям: комфорт, динамичность, удобство в обслуживании и эксплуатации, а самое главное транспорт подходит для всех, в том числе и для амурчан с ограниченными возможностями по здоровью", - рассказал министр транспорта Александр Зеленин.По данным мэра Благовещенска Олега Имамеева, за последние четыре года Благовещенск получил 34 новых автобуса. Два года назад приобрели пять машин, в прошлом году – девять, в этом году уже 20 автобусов."Надеемся, что динамика сохранится, поскольку необходимо обновлять автобусный парк, который уже морально и технически устарел. Такое увеличение, стало возможным благодаря министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, поддержке губернатора Амурской области Василия Александровича Орлова и регионального минтранса", - сказал мэр.Муниципальное предприятие Благовещенска "Автоколонна 1275" существует с 1926 года и в настоящее время обслуживает 13 городских маршрутов. На балансе предприятия 72 автобуса.
https://ria.ru/20221215/dtp-1838804639.html
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общество, василий орлов (губернатор), благовещенск, амурская область, россия, олег имамеев
Амурская область, Общество, Василий Орлов (губернатор), Благовещенск, Амурская область, Россия, Олег Имамеев
09:51 16.12.2022
 
Новые автобусы поступили в автоколонну приамурского Благовещенска

Губернатор Орлов: новые автобусы поступили в автоколонну приамурского Благовещенска

© Фото : Губернатор Амурской области Василий Орлов /Telegram11 автобусов поступили в благовещенскую "Автоколонну 1275"
11 автобусов поступили в благовещенскую Автоколонну 1275 - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Губернатор Амурской области Василий Орлов /Telegram
11 автобусов поступили в благовещенскую "Автоколонну 1275"
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 дек - РИА Новости. Более десятка новых автобусов поступили в муниципальную автоколонну Благовещенска Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов.
"Одиннадцать автобусов поступили в благовещенскую "Автоколонну 1275". После постановки на учет они заменят старый транспорт. Новые автобусы – это, прежде всего, комфорт и безопасность для людей. Каждый автомобиль отвечает современным требованиям и оборудован устройством для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями", - написал Орлов в своем телеграм-канале.
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Он указал, что транспорт приобрели благодаря поддержке Минвостокразвития - 78 миллионов рублей выделили региону в рамках "Единой субсидии".
По данным областного правительства, новые низкопольные автобусы ПАЗ-320415-04 от "Вектор Next". Транспортные средства пройдут техосмотр и будут забрендированы в едином стиле. После постановки на государственный учёт, в январе 2023 года новые автобусы начнут работать на городских маршрутах маршрутов №№ 11, 2К, 28. Они заменят старые изношенные автомобили.
"Мы поступательно проводим обновление общественного транспорта в области. Сегодня поступили автобусы для маршрутной сети города Благовещенска... Автобусы отвечают всем современным требованиям: комфорт, динамичность, удобство в обслуживании и эксплуатации, а самое главное транспорт подходит для всех, в том числе и для амурчан с ограниченными возможностями по здоровью", - рассказал министр транспорта Александр Зеленин.
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По данным мэра Благовещенска Олега Имамеева, за последние четыре года Благовещенск получил 34 новых автобуса. Два года назад приобрели пять машин, в прошлом году – девять, в этом году уже 20 автобусов.
"Надеемся, что динамика сохранится, поскольку необходимо обновлять автобусный парк, который уже морально и технически устарел. Такое увеличение, стало возможным благодаря министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, поддержке губернатора Амурской области Василия Александровича Орлова и регионального минтранса", - сказал мэр.
Муниципальное предприятие Благовещенска "Автоколонна 1275" существует с 1926 года и в настоящее время обслуживает 13 городских маршрутов. На балансе предприятия 72 автобуса.
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Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)БлаговещенскАмурская областьРоссияОлег Имамеев
 
 
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