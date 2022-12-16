https://ria.ru/20221216/avtobusy-1839068996.html

Новые автобусы поступили в автоколонну приамурского Благовещенска

Новые автобусы поступили в автоколонну приамурского Благовещенска - РИА Новости, 16.12.2022

Новые автобусы поступили в автоколонну приамурского Благовещенска

Более десятка новых автобусов поступили в муниципальную автоколонну Благовещенска Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:51

2022-12-16T09:51

2022-12-16T09:51

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

благовещенск

амурская область

россия

олег имамеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839068800_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_faca84fd2ba5b99cf8324b50c85b343a.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 дек - РИА Новости. Более десятка новых автобусов поступили в муниципальную автоколонну Благовещенска Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов."Одиннадцать автобусов поступили в благовещенскую "Автоколонну 1275". После постановки на учет они заменят старый транспорт. Новые автобусы – это, прежде всего, комфорт и безопасность для людей. Каждый автомобиль отвечает современным требованиям и оборудован устройством для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями", - написал Орлов в своем телеграм-канале.Он указал, что транспорт приобрели благодаря поддержке Минвостокразвития - 78 миллионов рублей выделили региону в рамках "Единой субсидии".По данным областного правительства, новые низкопольные автобусы ПАЗ-320415-04 от "Вектор Next". Транспортные средства пройдут техосмотр и будут забрендированы в едином стиле. После постановки на государственный учёт, в январе 2023 года новые автобусы начнут работать на городских маршрутах маршрутов №№ 11, 2К, 28. Они заменят старые изношенные автомобили."Мы поступательно проводим обновление общественного транспорта в области. Сегодня поступили автобусы для маршрутной сети города Благовещенска... Автобусы отвечают всем современным требованиям: комфорт, динамичность, удобство в обслуживании и эксплуатации, а самое главное транспорт подходит для всех, в том числе и для амурчан с ограниченными возможностями по здоровью", - рассказал министр транспорта Александр Зеленин.По данным мэра Благовещенска Олега Имамеева, за последние четыре года Благовещенск получил 34 новых автобуса. Два года назад приобрели пять машин, в прошлом году – девять, в этом году уже 20 автобусов."Надеемся, что динамика сохранится, поскольку необходимо обновлять автобусный парк, который уже морально и технически устарел. Такое увеличение, стало возможным благодаря министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, поддержке губернатора Амурской области Василия Александровича Орлова и регионального минтранса", - сказал мэр.Муниципальное предприятие Благовещенска "Автоколонна 1275" существует с 1926 года и в настоящее время обслуживает 13 городских маршрутов. На балансе предприятия 72 автобуса.

https://ria.ru/20221215/dtp-1838804639.html

https://ria.ru/20221212/priamure-1837987810.html

https://ria.ru/20221212/maski-1837960642.html

благовещенск

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, василий орлов (губернатор), благовещенск, амурская область, россия, олег имамеев