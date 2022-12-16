https://ria.ru/20221216/armiya-1839136524.html

Сербия передала миссии НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции

Сербия передала миссии НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции - РИА Новости, 16.12.2022

Сербия передала миссии НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции

Белград передал командованию миссии НАТО KFOR запрос на введение в Косово и Метохию ограниченного контингента сербской армии и полиции, передает "Радио и... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:21

2022-12-16T13:21

2022-12-16T15:06

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БЕЛГРАД, 16 дек — РИА Новости. Белград передал командованию миссии НАТО KFOR запрос на введение в Косово и Метохию ограниченного контингента сербской армии и полиции, передает "Радио и телевидение Сербии".О планах обратиться к НАТО президент Сербии Александр Вучич заявил в ночь на пятницу. При этом он отметил, что запрос, вероятно, будет отклонен.В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики сообщила во вторник, что КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в Центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время, якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".Инцидент, из-за которого сербы 10 декабря установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами — сербами из отделений косовской полиции на севере края — подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению в терроризме. С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в четверг остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.

https://ria.ru/20221215/kosovo-1839023155.html

https://ria.ru/20221216/kosovo-1839053569.html

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в мире, косово, сербия, нато, александр вучич, белград (город), оон