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Сербия передала миссии НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции - РИА Новости, 16.12.2022
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Сербия передала миссии НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции
Сербия передала миссии НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции - РИА Новости, 16.12.2022
Сербия передала миссии НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции
Белград передал командованию миссии НАТО KFOR запрос на введение в Косово и Метохию ограниченного контингента сербской армии и полиции, передает "Радио и... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:21
2022-12-16T15:06
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БЕЛГРАД, 16 дек — РИА Новости. Белград передал командованию миссии НАТО KFOR запрос на введение в Косово и Метохию ограниченного контингента сербской армии и полиции, передает "Радио и телевидение Сербии".О планах обратиться к НАТО президент Сербии Александр Вучич заявил в ночь на пятницу. При этом он отметил, что запрос, вероятно, будет отклонен.В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики сообщила во вторник, что КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в Центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время, якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".Инцидент, из-за которого сербы 10 декабря установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами — сербами из отделений косовской полиции на севере края — подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению в терроризме. С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в четверг остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.
https://ria.ru/20221215/kosovo-1839023155.html
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в мире, косово, сербия, нато, александр вучич, белград (город), оон
В мире, Косово, Сербия, НАТО, Александр Вучич, Белград (город), ООН
13:21 16.12.2022 (обновлено: 15:06 16.12.2022)
 
Сербия передала миссии НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции

Сербия передала миссии НАТО запрос на введение в Косово контингента армии и полиции

© РИА Новости / Олег ИвановПолиция Сербии
Полиция Сербии - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Олег Иванов
Полиция Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 16 дек — РИА Новости. Белград передал командованию миссии НАТО KFOR запрос на введение в Косово и Метохию ограниченного контингента сербской армии и полиции, передает "Радио и телевидение Сербии".

"На пункте административного перехода "Мердаре" KFOR передан запрос правительства Сербии на возвращение от 100 до 1000 сотрудников сербских сил безопасности по резолюции 1244 Совбеза ООН на территорию Косово и Метохии", — говорится в сообщении национального телеканала.

О планах обратиться к НАТО президент Сербии Александр Вучич заявил в ночь на пятницу. При этом он отметил, что запрос, вероятно, будет отклонен.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики сообщила во вторник, что КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в Центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время, якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".
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Инцидент, из-за которого сербы 10 декабря установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами — сербами из отделений косовской полиции на севере края — подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению в терроризме. С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.
Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в четверг остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.
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