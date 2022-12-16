13:21 16.12.2022 (обновлено: 15:06 16.12.2022)
Сербия передала миссии НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции
Сербия передала миссии НАТО запрос на введение в Косово контингента армии и полиции
Полиция Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 дек — РИА Новости. Белград передал командованию миссии НАТО KFOR запрос на введение в Косово и Метохию ограниченного контингента сербской армии и полиции, передает "Радио и телевидение Сербии".
"На пункте административного перехода "Мердаре" KFOR передан запрос правительства Сербии на возвращение от 100 до 1000 сотрудников сербских сил безопасности по резолюции 1244 Совбеза ООН на территорию Косово и Метохии", — говорится в сообщении национального телеканала.
О планах обратиться к НАТО президент Сербии Александр Вучич заявил в ночь на пятницу. При этом он отметил, что запрос, вероятно, будет отклонен.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики сообщила во вторник, что КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в Центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время, якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".
Инцидент, из-за которого сербы 10 декабря установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами — сербами из отделений косовской полиции на севере края — подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению в терроризме. С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.
Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в четверг остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.