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Минздрав предупредил об опасности употребления алкоголя при ОРВИ - РИА Новости, 16.12.2022
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Минздрав предупредил об опасности употребления алкоголя при ОРВИ
Минздрав предупредил об опасности употребления алкоголя при ОРВИ - РИА Новости, 16.12.2022
Минздрав предупредил об опасности употребления алкоголя при ОРВИ
При ОРВИ не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он негативно влияет на состояние иммунной системы и может повышать риски более тяжелого течения... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:17
2022-12-16T17:17
общество
здоровье - общество
владимир чуланов
россия
орви
алкоголь
грипп
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. При ОРВИ не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он негативно влияет на состояние иммунной системы и может повышать риски более тяжелого течения заболевания, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. "В настоящее время наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. При острых респираторных заболеваниях не рекомендуется употреблять алкоголь так как он негативно влияет на состояние иммунной системы. Употребление алкоголя может снизить эффективность иммунного ответа на инфекцию и, соответственно, повысить риски более тяжёлого течения заболевания", - сказал Чуланов журналистам. Он отметил, что при появлении симптомов респираторного заболевания необходимо соблюдать постельный режим, исключить физические и умственные нагрузки, обеспечить регулярное проветривание и высокую влажность воздуха в помещении, в котором находится заболевший человек. Во время заболевания необходимо обильное питьё и лёгкая пища, при таком режиме у большинства людей болезнь начнёт отступать уже на 4-й день, пояснил Чуланов.
https://ria.ru/20221213/gripp-1838292945.html
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общество, здоровье - общество, владимир чуланов, россия, орви, алкоголь, грипп
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Чуланов, Россия, ОРВИ, Алкоголь, Грипп
17:17 16.12.2022
 
Минздрав предупредил об опасности употребления алкоголя при ОРВИ

Эксперт Минздрава: алкоголь негативно влияет на иммунитет, употреблять его при ОРВИ нельзя

© Flickr / 96dpiБутылка вина
Бутылка вина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Flickr / 96dpi
Бутылка вина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. При ОРВИ не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он негативно влияет на состояние иммунной системы и может повышать риски более тяжелого течения заболевания, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
"В настоящее время наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. При острых респираторных заболеваниях не рекомендуется употреблять алкоголь так как он негативно влияет на состояние иммунной системы. Употребление алкоголя может снизить эффективность иммунного ответа на инфекцию и, соответственно, повысить риски более тяжёлого течения заболевания", - сказал Чуланов журналистам.
Он отметил, что при появлении симптомов респираторного заболевания необходимо соблюдать постельный режим, исключить физические и умственные нагрузки, обеспечить регулярное проветривание и высокую влажность воздуха в помещении, в котором находится заболевший человек. Во время заболевания необходимо обильное питьё и лёгкая пища, при таком режиме у большинства людей болезнь начнёт отступать уже на 4-й день, пояснил Чуланов.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоВладимир ЧулановРоссияОРВИАлкогольГрипп
 
 
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