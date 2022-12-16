15:40 16.12.2022 (обновлено: 17:10 16.12.2022)
Венгрия заморозила российские активы на 870 миллионов евро
Размер замороженных российских активов в Венгрии достиг 870 миллионов евро в ноябре
Евро. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 дек — РИА Новости. Власти Венгрии в ноябре заморозили частных российских активов почти на 870 миллионов евро, пишет газета Népszava со ссылкой на отчет Еврокомиссии.
"К 25 ноября Венгрия заморозила российские активы на 870 миллионов евро, согласно недавнему сводному отчету Еврокомиссии, к которому наша газета имела доступ. Это значительная сумма даже по европейским меркам, тем более что перед ноябрьским отчетом венгерское государство сообщило Брюсселю об изъятии российских активов всего на три тысячи евро", — говорится в публикации.
Так, по данным ЕК, Италия заморозила российских и белорусских активов на 2,3 миллиарда евро, Германия — на 2,2 миллиарда, Австрия — почти на 1,8 миллиарда, Болгария — на 11,3 миллиона, Чехия — на 10,8 миллиона, а Словакия — на 4,9 миллиона евро.
Частные активы россиян, замороженные в странах — членах ЕС, сейчас в общем оцениваются примерно в 19 миллиардов евро.
18 ноября, 10:03ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро
В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами России. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб".
В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.