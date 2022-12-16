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В МИД России прокомментировали саммит США — Африка - РИА Новости, 16.12.2022
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В МИД России прокомментировали саммит США — Африка
В МИД России прокомментировали саммит США — Африка - РИА Новости, 16.12.2022
В МИД России прокомментировали саммит США — Африка
Москва не видит в прошедшем саммите США-Африка угрозы для отношений РФ с африканскими странами, главное, чтобы им не указывали, с кем "дружить", заявил РИА... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T04:59
2022-12-16T05:14
в мире
цены на нефть
джо байден
сша
россия
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евросоюз
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва не видит в прошедшем саммите США-Африка угрозы для отношений РФ с африканскими странами, главное, чтобы им не указывали, с кем "дружить", заявил РИА Новости замдиректора департамента Африки МИД России Георгий Тодуа.Саммит США-Африка накануне завершился в Вашингтоне, он стартовал 13 декабря, участие в нём приняли около 50 стран континента."Для нас угрозой встречи африканских стран по любым направлениям не являются: были саммиты в формате Африка-ЕС, существуют саммиты с Китаем, они регулярно проводятся, существует такой формат с Японией, США запустили тоже этот механизм. Наша позиция всегда была простой и понятной – мы никогда никому не указывали, с кем дружить. Мы всегда были против того, чтобы независимым суверенным странам указывали, надо ли с нами дружить", - заявил дипломат .В саммите приняли участие главы государств и правительств 49 стран Африки, а также представитель Африканского союза. Несколько стран – Мали, Буркина-Фасо, Гвинея и Судан, где ранее произошли государственные перевороты – не были приглашены на трехдневную встречу. На форуме не было Эритреи, с которой у США отсутствуют дипломатические отношения. Об отказе от поездки по различным причинам ранее объявили лидеры Зимбабве и ЮАР.США по итогам саммита объявили инвестиционное партнерство с Африкой на 15 миллиардов долларов, сообщил Белый дом. Как объявил президент США Джо Байден, соглашения на общую сумму в 15 миллиардов долларов призваны продвигать двустороннее сотрудничество в сфере энергетики, здравоохранения, сельском хозяйстве, финансов, инфраструктуры и коммуникационных технологий.
https://ria.ru/20221215/afrika-1838778765.html
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в мире, цены на нефть, джо байден, сша, россия, африка, евросоюз, африканский союз
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, США, Россия, Африка, Евросоюз, Африканский союз
04:59 16.12.2022 (обновлено: 05:14 16.12.2022)
 
В МИД России прокомментировали саммит США — Африка

Дипломат Тодуа: саммит США — Африка не повлияет на отношения России со странами континента

© AP Photo / Patrick SemanskyCаммит лидеров США и Африки в Вашингтоне
Cаммит лидеров США и Африки в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Cаммит лидеров США и Африки в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва не видит в прошедшем саммите США-Африка угрозы для отношений РФ с африканскими странами, главное, чтобы им не указывали, с кем "дружить", заявил РИА Новости замдиректора департамента Африки МИД России Георгий Тодуа.
Саммит США-Африка накануне завершился в Вашингтоне, он стартовал 13 декабря, участие в нём приняли около 50 стран континента.
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"Для нас угрозой встречи африканских стран по любым направлениям не являются: были саммиты в формате Африка-ЕС, существуют саммиты с Китаем, они регулярно проводятся, существует такой формат с Японией, США запустили тоже этот механизм. Наша позиция всегда была простой и понятной – мы никогда никому не указывали, с кем дружить. Мы всегда были против того, чтобы независимым суверенным странам указывали, надо ли с нами дружить", - заявил дипломат .
В саммите приняли участие главы государств и правительств 49 стран Африки, а также представитель Африканского союза. Несколько стран – Мали, Буркина-Фасо, Гвинея и Судан, где ранее произошли государственные перевороты – не были приглашены на трехдневную встречу. На форуме не было Эритреи, с которой у США отсутствуют дипломатические отношения. Об отказе от поездки по различным причинам ранее объявили лидеры Зимбабве и ЮАР.
США по итогам саммита объявили инвестиционное партнерство с Африкой на 15 миллиардов долларов, сообщил Белый дом. Как объявил президент США Джо Байден, соглашения на общую сумму в 15 миллиардов долларов призваны продвигать двустороннее сотрудничество в сфере энергетики, здравоохранения, сельском хозяйстве, финансов, инфраструктуры и коммуникационных технологий.
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В миреЦены на нефтьДжо БайденСШАРоссияАфрикаЕвросоюзАфриканский союз
 
 
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