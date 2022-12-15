Рейтинг@Mail.ru
День памяти журналистов, погибших при исполнении профобязанностей - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/zhurnalisty-1838252274.html
День памяти журналистов, погибших при исполнении профобязанностей
День памяти журналистов, погибших при исполнении профобязанностей - РИА Новости, 15.12.2022
День памяти журналистов, погибших при исполнении профобязанностей
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T00:31
2022-12-15T00:31
справки
россия
день памяти журналистов
комитет защиты журналистов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102338/39/1023383909_0:0:2896:1630_1920x0_80_0_0_e1c52a2f73a6c6778d25a85982e7e939.jpg
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году. Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря 1991 года, чтобы почтить память отдавших свои жизни за свободу слова. Это случилось после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В ходе расследования выяснилось, что машина журналистов была обстреляна сербскими боевиками. В последние годы в России день памяти журналистов отмечается 15 декабря. В 2021 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), были убиты 28 журналистов, из них 22 были убиты из-за своей профессиональной деятельности, еще четверо погибли во время репортажей из зон конфликтов, двое были убиты, освещая акции протеста или уличные столкновения. По состоянию на 1 декабря 2021 года, не менее 293 журналистов находились в заключении, что превысило максимальный показатель в 280 человек, установленный в 2020 году. В 2022 году, по данным Комитета защиты журналистов, были убиты 38 журналистов, 64 журналиста пропали без вести.Самым трагичным для журналистского сообщества России стал 2014 год. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в том году погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно были награждены Орденом Мужества. В памяти останутся имена российских журналистов Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других, погибших от рук преступников.В память о журналистах, отдавших жизни при исполнении профессионального долга и во имя свободы слова, проводятся крупные встречи и международные конференции ведущих медиа. Традиционно в этот день в Центральном доме журналиста в Москве собираются коллеги, члены семей погибших журналистов, представители власти, российские политики, общественные деятели.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102338/39/1023383909_134:0:2741:1955_1920x0_80_0_0_25879a3caace8fb40f7dd38c2bb3a004.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, россия, день памяти журналистов, комитет защиты журналистов
Справки, Россия, День памяти журналистов, Комитет защиты журналистов
00:31 15.12.2022
 

День памяти журналистов, погибших при исполнении профобязанностей

© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в медиабанкМужчина фотографирует портреты, нарисованные московскими художниками на акции в память журналистов, погибших в "горячих точках"
Мужчина фотографирует портреты, нарисованные московскими художниками на акции в память журналистов, погибших в горячих точках - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Антон Белицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.
Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря 1991 года, чтобы почтить память отдавших свои жизни за свободу слова. Это случилось после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В ходе расследования выяснилось, что машина журналистов была обстреляна сербскими боевиками.
В последние годы в России день памяти журналистов отмечается 15 декабря.
В 2021 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), были убиты 28 журналистов, из них 22 были убиты из-за своей профессиональной деятельности, еще четверо погибли во время репортажей из зон конфликтов, двое были убиты, освещая акции протеста или уличные столкновения. По состоянию на 1 декабря 2021 года, не менее 293 журналистов находились в заключении, что превысило максимальный показатель в 280 человек, установленный в 2020 году.
В 2022 году, по данным Комитета защиты журналистов, были убиты 38 журналистов, 64 журналиста пропали без вести.
Самым трагичным для журналистского сообщества России стал 2014 год. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в том году погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно были награждены Орденом Мужества.
В памяти останутся имена российских журналистов Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других, погибших от рук преступников.
В память о журналистах, отдавших жизни при исполнении профессионального долга и во имя свободы слова, проводятся крупные встречи и международные конференции ведущих медиа.
Традиционно в этот день в Центральном доме журналиста в Москве собираются коллеги, члены семей погибших журналистов, представители власти, российские политики, общественные деятели.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияДень памяти журналистовКомитет защиты журналистов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала