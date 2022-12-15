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День памяти журналистов, погибших при исполнении профобязанностей

День памяти журналистов, погибших при исполнении профобязанностей - РИА Новости, 15.12.2022

День памяти журналистов, погибших при исполнении профобязанностей

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T00:31

2022-12-15T00:31

2022-12-15T00:31

справки

россия

день памяти журналистов

комитет защиты журналистов

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День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году. Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря 1991 года, чтобы почтить память отдавших свои жизни за свободу слова. Это случилось после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В ходе расследования выяснилось, что машина журналистов была обстреляна сербскими боевиками. В последние годы в России день памяти журналистов отмечается 15 декабря. В 2021 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), были убиты 28 журналистов, из них 22 были убиты из-за своей профессиональной деятельности, еще четверо погибли во время репортажей из зон конфликтов, двое были убиты, освещая акции протеста или уличные столкновения. По состоянию на 1 декабря 2021 года, не менее 293 журналистов находились в заключении, что превысило максимальный показатель в 280 человек, установленный в 2020 году. В 2022 году, по данным Комитета защиты журналистов, были убиты 38 журналистов, 64 журналиста пропали без вести.Самым трагичным для журналистского сообщества России стал 2014 год. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в том году погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно были награждены Орденом Мужества. В памяти останутся имена российских журналистов Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других, погибших от рук преступников.В память о журналистах, отдавших жизни при исполнении профессионального долга и во имя свободы слова, проводятся крупные встречи и международные конференции ведущих медиа. Традиционно в этот день в Центральном доме журналиста в Москве собираются коллеги, члены семей погибших журналистов, представители власти, российские политики, общественные деятели.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день памяти журналистов, комитет защиты журналистов