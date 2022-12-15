День памяти журналистов, погибших при исполнении профобязанностей
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в медиабанкМужчина фотографирует портреты, нарисованные московскими художниками на акции в память журналистов, погибших в "горячих точках"
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.
Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря 1991 года, чтобы почтить память отдавших свои жизни за свободу слова. Это случилось после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В ходе расследования выяснилось, что машина журналистов была обстреляна сербскими боевиками.
В последние годы в России день памяти журналистов отмечается 15 декабря.
В 2021 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), были убиты 28 журналистов, из них 22 были убиты из-за своей профессиональной деятельности, еще четверо погибли во время репортажей из зон конфликтов, двое были убиты, освещая акции протеста или уличные столкновения. По состоянию на 1 декабря 2021 года, не менее 293 журналистов находились в заключении, что превысило максимальный показатель в 280 человек, установленный в 2020 году.
В 2022 году, по данным Комитета защиты журналистов, были убиты 38 журналистов, 64 журналиста пропали без вести.
Самым трагичным для журналистского сообщества России стал 2014 год. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в том году погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно были награждены Орденом Мужества.
В памяти останутся имена российских журналистов Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других, погибших от рук преступников.
В память о журналистах, отдавших жизни при исполнении профессионального долга и во имя свободы слова, проводятся крупные встречи и международные конференции ведущих медиа.
Традиционно в этот день в Центральном доме журналиста в Москве собираются коллеги, члены семей погибших журналистов, представители власти, российские политики, общественные деятели.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников