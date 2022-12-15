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Сейсмологи сообщили о землетрясении в момент взрыва в Ангарске - РИА Новости, 15.12.2022
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Сейсмологи сообщили о землетрясении в момент взрыва в Ангарске
Сейсмологи сообщили о землетрясении в момент взрыва в Ангарске - РИА Новости, 15.12.2022
Сейсмологи сообщили о землетрясении в момент взрыва в Ангарске
Сейсмологи в Иркутске зарегистрировали землетрясение в момент взрыва на комбинате "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщает Байкальский филиал... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T06:53
2022-12-15T06:53
происшествия
игорь кобзев
иркутск
иркутская область
российская академия наук
ангарская нефтехимическая компания
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Сейсмологи в Иркутске зарегистрировали землетрясение в момент взрыва на комбинате "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщает Байкальский филиал Единой географической службы РАН в телеграм-канале.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что взрыв и пожар произошли на промплощадке АНХК в четверг, огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. СК сообщил о двух погибших и четырех пострадавших. По данным губернатора, погибшие - сотрудники комбината. МЧС заявило, что открытое горение ликвидировано.Отмечается, что если для этого события использовать уравнение макросейсмического поля для землетрясений, то теоретическая интенсивность сейсмических колебаний на расстоянии 40 километров – 2 балла, на 10 километров – 4,5, на более близких расстояниях могла быть выше.
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происшествия, игорь кобзев, иркутск, иркутская область, российская академия наук, ангарская нефтехимическая компания, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Игорь Кобзев, Иркутск, Иркутская область, Российская академия наук, Ангарская нефтехимическая компания, Следственный комитет России (СК РФ)
06:53 15.12.2022
 
Сейсмологи сообщили о землетрясении в момент взрыва в Ангарске

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в момент взрыва на нефтекомбинате в Ангарске

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Сейсмологи в Иркутске зарегистрировали землетрясение в момент взрыва на комбинате "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщает Байкальский филиал Единой географической службы РАН в телеграм-канале.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что взрыв и пожар произошли на промплощадке АНХК в четверг, огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. СК сообщил о двух погибших и четырех пострадавших. По данным губернатора, погибшие - сотрудники комбината. МЧС заявило, что открытое горение ликвидировано.
"Сообщаем, что 15 декабря 2022 года в 05.52 (01.52 мск) сейсмостанция Иркутск зарегистрировала сейсмическое событие, которое Байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН было интерпретировано как взрыв на расстоянии 40 км, азимут С-З, энергетический класс Кр=9.7 (М=3). По сообщениям СМИ, это событие совпадает с пожаром на промплощадке АНХК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если для этого события использовать уравнение макросейсмического поля для землетрясений, то теоретическая интенсивность сейсмических колебаний на расстоянии 40 километров – 2 балла, на 10 километров – 4,5, на более близких расстояниях могла быть выше.
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 15:50
Пожар произошел на заправке под Пермью
 
ПроисшествияИгорь КобзевИркутскИркутская областьРоссийская академия наукАнгарская нефтехимическая компанияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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