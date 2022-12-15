https://ria.ru/20221215/zemletryasenie-1838765589.html

Сейсмологи сообщили о землетрясении в момент взрыва в Ангарске

Сейсмологи сообщили о землетрясении в момент взрыва в Ангарске - РИА Новости, 15.12.2022

Сейсмологи сообщили о землетрясении в момент взрыва в Ангарске

Сейсмологи в Иркутске зарегистрировали землетрясение в момент взрыва на комбинате "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщает Байкальский филиал... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T06:53

2022-12-15T06:53

2022-12-15T06:53

происшествия

игорь кобзев

иркутск

иркутская область

российская академия наук

ангарская нефтехимическая компания

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Сейсмологи в Иркутске зарегистрировали землетрясение в момент взрыва на комбинате "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщает Байкальский филиал Единой географической службы РАН в телеграм-канале.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что взрыв и пожар произошли на промплощадке АНХК в четверг, огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. СК сообщил о двух погибших и четырех пострадавших. По данным губернатора, погибшие - сотрудники комбината. МЧС заявило, что открытое горение ликвидировано.Отмечается, что если для этого события использовать уравнение макросейсмического поля для землетрясений, то теоретическая интенсивность сейсмических колебаний на расстоянии 40 километров – 2 балла, на 10 километров – 4,5, на более близких расстояниях могла быть выше.

https://ria.ru/20221214/azs-1838627586.html

иркутск

иркутская область

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происшествия, игорь кобзев, иркутск, иркутская область, российская академия наук, ангарская нефтехимическая компания, следственный комитет россии (ск рф)