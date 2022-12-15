Сейсмологи сообщили о землетрясении в момент взрыва в Ангарске
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в момент взрыва на нефтекомбинате в Ангарске
© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Сейсмологи в Иркутске зарегистрировали землетрясение в момент взрыва на комбинате "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщает Байкальский филиал Единой географической службы РАН в телеграм-канале.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что взрыв и пожар произошли на промплощадке АНХК в четверг, огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. СК сообщил о двух погибших и четырех пострадавших. По данным губернатора, погибшие - сотрудники комбината. МЧС заявило, что открытое горение ликвидировано.
"Сообщаем, что 15 декабря 2022 года в 05.52 (01.52 мск) сейсмостанция Иркутск зарегистрировала сейсмическое событие, которое Байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН было интерпретировано как взрыв на расстоянии 40 км, азимут С-З, энергетический класс Кр=9.7 (М=3). По сообщениям СМИ, это событие совпадает с пожаром на промплощадке АНХК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если для этого события использовать уравнение макросейсмического поля для землетрясений, то теоретическая интенсивность сейсмических колебаний на расстоянии 40 километров – 2 балла, на 10 километров – 4,5, на более близких расстояниях могла быть выше.
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