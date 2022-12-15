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Дочь тяжелобольной Заворотнюк объяснила переезд за границу - РИА Новости, 15.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221215/zavorotnyuk-1838892159.html
Дочь тяжелобольной Заворотнюк объяснила переезд за границу
Дочь тяжелобольной Заворотнюк объяснила переезд за границу - РИА Новости, 15.12.2022
Дочь тяжелобольной Заворотнюк объяснила переезд за границу
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что уехала за границу из-за работы супруга. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:09
2022-12-15T15:09
шоубиз
анна заворотнюк
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что уехала за границу из-за работы супруга. Накануне наследница знаменитости ответила на вопрос подписчика о причине отъезда из Азербайджана. Кроме того, Заворотнюк призналась, что ее тревожит жизнь вдали от родных. Однако она пообещала навещать их. Также она ответила на вопрос, не грустно ли ей будет жить вдали от близких людей. По данным СМИ, дочь артистки собирается улететь в Дубай. В октябре она уехала в Баку, а в начале декабря посещала родных в России. Наследница знаменитости вышла замуж в октябре. Она познакомилась со своим избранником восемь лет назад во время учебы в США. Однако девушка не раскрыла личность возлюбленного. Анастасия Заворотнюк начала борьбу с раком более трех лет назад. В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. В январе дочь знаменитости прокомментировала состояние матери и назвала ее болезнь "страшной". Помимо Анны, актриса также воспитывает дочь Милу и сына Майкла. Ранее наследница артистки поделилась снимком с возлюбленным. Однако на фотографии не было видно лица ее избранника.
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анна заворотнюк, шоу-бизнес
Шоубиз, Анна Заворотнюк, Шоу-бизнес
15:09 15.12.2022
 
Дочь тяжелобольной Заворотнюк объяснила переезд за границу

Дочь тяжелобольной Заворотнюк Анна объяснила переезд за границу

© Фото : Instagram-аккаунт @anna_zavorotnyukАнна Заворотнюк со своей матерью актрисой Анастасией Заворотнюк
Анна Заворотнюк со своей матерью актрисой Анастасией Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : Instagram-аккаунт @anna_zavorotnyuk
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что уехала за границу из-за работы супруга.
Накануне наследница знаменитости ответила на вопрос подписчика о причине отъезда из Азербайджана.
© Анна Заворотнюк Анна Заворотнюк отвечает на вопросы подписчиков
 Анна Заворотнюк отвечает на вопросы подписчиков
© Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк отвечает на вопросы подписчиков
"Это связано с работой мужа" – поделилась девушка в своей соцсети.
Кроме того, Заворотнюк призналась, что ее тревожит жизнь вдали от родных. Однако она пообещала навещать их.
© Анна Заворотнюк Анна Заворотнюк отвечает на вопросы подписчиков
 Анна Заворотнюк отвечает на вопросы подписчиков
© Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк отвечает на вопросы подписчиков
"Меня это тревожит, но жизнь складывается так. Плюс, я всегда хотела пожить у моря. Буду навещать всех в Москве. И всегда на связи по телефону", – сообщила дочь актрисы.
Также она ответила на вопрос, не грустно ли ей будет жить вдали от близких людей.
© Анна Заворотнюк Анна Заворотнюк отвечает на вопросы подписчиков
 Анна Заворотнюк отвечает на вопросы подписчиков
© Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк отвечает на вопросы подписчиков
"Я переезжаю не одна, а с любимым. Он часть моей семьи. И огромная часть друзей тоже переехала. Так что скучать не приходится" – заключила Заворотнюк.
По данным СМИ, дочь артистки собирается улететь в Дубай. В октябре она уехала в Баку, а в начале декабря посещала родных в России.
Наследница знаменитости вышла замуж в октябре. Она познакомилась со своим избранником восемь лет назад во время учебы в США. Однако девушка не раскрыла личность возлюбленного.
Анастасия Заворотнюк начала борьбу с раком более трех лет назад. В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. В январе дочь знаменитости прокомментировала состояние матери и назвала ее болезнь "страшной".
Помимо Анны, актриса также воспитывает дочь Милу и сына Майкла.
Ранее наследница артистки поделилась снимком с возлюбленным. Однако на фотографии не было видно лица ее избранника.
Анна Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 10:59Шоубиз
Дочь Заворотнюк резко ответила на комментарии о матери
 
ШоубизАнна ЗаворотнюкШоу-бизнес
 
 
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