https://ria.ru/20221215/zavorotnyuk-1838892159.html

Дочь тяжелобольной Заворотнюк объяснила переезд за границу

Дочь тяжелобольной Заворотнюк объяснила переезд за границу - РИА Новости, 15.12.2022

Дочь тяжелобольной Заворотнюк объяснила переезд за границу

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что уехала за границу из-за работы супруга. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:09

2022-12-15T15:09

2022-12-15T15:09

шоубиз

анна заворотнюк

шоу-бизнес

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что уехала за границу из-за работы супруга. Накануне наследница знаменитости ответила на вопрос подписчика о причине отъезда из Азербайджана. Кроме того, Заворотнюк призналась, что ее тревожит жизнь вдали от родных. Однако она пообещала навещать их. Также она ответила на вопрос, не грустно ли ей будет жить вдали от близких людей. По данным СМИ, дочь артистки собирается улететь в Дубай. В октябре она уехала в Баку, а в начале декабря посещала родных в России. Наследница знаменитости вышла замуж в октябре. Она познакомилась со своим избранником восемь лет назад во время учебы в США. Однако девушка не раскрыла личность возлюбленного. Анастасия Заворотнюк начала борьбу с раком более трех лет назад. В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. В январе дочь знаменитости прокомментировала состояние матери и назвала ее болезнь "страшной". Помимо Анны, актриса также воспитывает дочь Милу и сына Майкла. Ранее наследница артистки поделилась снимком с возлюбленным. Однако на фотографии не было видно лица ее избранника.

https://ria.ru/20220208/zavorotnyuk-1771620963.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анна заворотнюк, шоу-бизнес