Дочь тяжелобольной Заворотнюк объяснила переезд за границу
Дочь тяжелобольной Заворотнюк Анна объяснила переезд за границу
© Фото : Instagram-аккаунт @anna_zavorotnyukАнна Заворотнюк со своей матерью актрисой Анастасией Заворотнюк
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что уехала за границу из-за работы супруга.
Накануне наследница знаменитости ответила на вопрос подписчика о причине отъезда из Азербайджана.
© Анна Заворотнюк Анна Заворотнюк отвечает на вопросы подписчиков
© Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк отвечает на вопросы подписчиков
"Это связано с работой мужа" – поделилась девушка в своей соцсети.
Кроме того, Заворотнюк призналась, что ее тревожит жизнь вдали от родных. Однако она пообещала навещать их.
© Анна Заворотнюк Анна Заворотнюк отвечает на вопросы подписчиков
© Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк отвечает на вопросы подписчиков
"Меня это тревожит, но жизнь складывается так. Плюс, я всегда хотела пожить у моря. Буду навещать всех в Москве. И всегда на связи по телефону", – сообщила дочь актрисы.
Также она ответила на вопрос, не грустно ли ей будет жить вдали от близких людей.
© Анна Заворотнюк Анна Заворотнюк отвечает на вопросы подписчиков
© Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк отвечает на вопросы подписчиков
"Я переезжаю не одна, а с любимым. Он часть моей семьи. И огромная часть друзей тоже переехала. Так что скучать не приходится" – заключила Заворотнюк.
По данным СМИ, дочь артистки собирается улететь в Дубай. В октябре она уехала в Баку, а в начале декабря посещала родных в России.
Наследница знаменитости вышла замуж в октябре. Она познакомилась со своим избранником восемь лет назад во время учебы в США. Однако девушка не раскрыла личность возлюбленного.
Анастасия Заворотнюк начала борьбу с раком более трех лет назад. В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. В январе дочь знаменитости прокомментировала состояние матери и назвала ее болезнь "страшной".
Помимо Анны, актриса также воспитывает дочь Милу и сына Майкла.
Ранее наследница артистки поделилась снимком с возлюбленным. Однако на фотографии не было видно лица ее избранника.
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