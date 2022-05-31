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Дочь Заворотнюк впервые показала возлюбленного - РИА Новости, 31.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220531/zavorotnyuk-1792142275.html
Дочь Заворотнюк впервые показала возлюбленного
Дочь Заворотнюк впервые показала возлюбленного - РИА Новости, 31.05.2022
Дочь Заворотнюк впервые показала возлюбленного
Анна Заворотнюк долгое время встречается с молодым человеком, но не делится с поклонниками подробностями их отношений и совместными фотографиями. Свежей... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T18:25
2022-05-31T18:25
шоубиз
знаменитости
анна заворотнюк
шоу-бизнес
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Анна Заворотнюк долгое время встречается с молодым человеком, но не делится с поклонниками подробностями их отношений и совместными фотографиями. Свежей публикацией она решила исправить эту ситуацию, хотя так и не показала лицо мужчины.Часть подписчиков поддержала Заворотнюк в желании сохранить личную жизнь в тайне.Но некоторые пользователи захотели узнать больше о мужчине.Ранее Заворотнюк резко прокомментировала информацию о здоровье своей матери, отметив, что ее раздражают подобные вопросы.
https://ria.ru/20220527/volochkova-1791234582.html
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знаменитости, анна заворотнюк, шоу-бизнес
18:25 31.05.2022
 
Дочь Заворотнюк впервые показала возлюбленного

Анна Заворотнюк впервые показала возлюбленного

© Фото из соцсетей Анастасии ЗаворотнюкАнна Заворотнюк
Анна Заворотнюк
© Фото из соцсетей Анастасии Заворотнюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Анна Заворотнюк долгое время встречается с молодым человеком, но не делится с поклонниками подробностями их отношений и совместными фотографиями. Свежей публикацией она решила исправить эту ситуацию, хотя так и не показала лицо мужчины.

"Тот, кто всегда остается за кадром. Любимый", – написала девушка.

Часть подписчиков поддержала Заворотнюк в желании сохранить личную жизнь в тайне.

"Счастье любит тишину", "Пусть личное остается личным", "Люди все разные, кто-то обрадуется, а кто-то с ненавистью позавидует", – написали в комментариях.

Но некоторые пользователи захотели узнать больше о мужчине.

"Вроде брюнет", "Вы же выкладываете фото с бабушкой, с подругами. Почему не выложить с любимым, тем более что вы давно вместе", – выразили мнение подписчики.

Ранее Заворотнюк резко прокомментировала информацию о здоровье своей матери, отметив, что ее раздражают подобные вопросы.
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