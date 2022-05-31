Дочь Заворотнюк впервые показала возлюбленного
Анна Заворотнюк впервые показала возлюбленного
© Фото из соцсетей Анастасии ЗаворотнюкАнна Заворотнюк
© Фото из соцсетей Анастасии Заворотнюк
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Анна Заворотнюк долгое время встречается с молодым человеком, но не делится с поклонниками подробностями их отношений и совместными фотографиями. Свежей публикацией она решила исправить эту ситуацию, хотя так и не показала лицо мужчины.
"Тот, кто всегда остается за кадром. Любимый", – написала девушка.
Часть подписчиков поддержала Заворотнюк в желании сохранить личную жизнь в тайне.
"Счастье любит тишину", "Пусть личное остается личным", "Люди все разные, кто-то обрадуется, а кто-то с ненавистью позавидует", – написали в комментариях.
Но некоторые пользователи захотели узнать больше о мужчине.
"Вроде брюнет", "Вы же выкладываете фото с бабушкой, с подругами. Почему не выложить с любимым, тем более что вы давно вместе", – выразили мнение подписчики.
Ранее Заворотнюк резко прокомментировала информацию о здоровье своей матери, отметив, что ее раздражают подобные вопросы.