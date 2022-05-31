https://ria.ru/20220531/zavorotnyuk-1792142275.html

Дочь Заворотнюк впервые показала возлюбленного

Дочь Заворотнюк впервые показала возлюбленного - РИА Новости, 31.05.2022

Дочь Заворотнюк впервые показала возлюбленного

Анна Заворотнюк долгое время встречается с молодым человеком, но не делится с поклонниками подробностями их отношений и совместными фотографиями. Свежей... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T18:25

2022-05-31T18:25

2022-05-31T18:25

шоубиз

знаменитости

анна заворотнюк

шоу-бизнес

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Анна Заворотнюк долгое время встречается с молодым человеком, но не делится с поклонниками подробностями их отношений и совместными фотографиями. Свежей публикацией она решила исправить эту ситуацию, хотя так и не показала лицо мужчины.Часть подписчиков поддержала Заворотнюк в желании сохранить личную жизнь в тайне.Но некоторые пользователи захотели узнать больше о мужчине.Ранее Заворотнюк резко прокомментировала информацию о здоровье своей матери, отметив, что ее раздражают подобные вопросы.

https://ria.ru/20220527/volochkova-1791234582.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анна заворотнюк, шоу-бизнес