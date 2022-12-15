https://ria.ru/20221215/zasedanie-1839013548.html

ЕС проводит новое заседание, чтобы согласовать пакет санкций против России

ЕС проводит новое заседание, чтобы согласовать пакет санкций против России - РИА Новости, 15.12.2022

ЕС проводит новое заседание, чтобы согласовать пакет санкций против России

Постоянные представители стран ЕС вечером в четверг проводят новое заседание с целью наконец согласовать девятый пакет санкций против России, следует из... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T20:55

2022-12-15T20:55

2022-12-15T21:18

жозеп боррель

шарль мишель

россия

брюссель

украина

владимир путин

евросоюз

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС вечером в четверг проводят новое заседание с целью наконец согласовать девятый пакет санкций против России, следует из повестки заседания.Обычно наполненная большим количеством тем повестка заседания постпредов на этот раз включает всего два пункта - оба касаются новых антироссийских ограничительных мер.Встреча стартовала в 18.30 по времени Брюсселя (20.30 мск).Глава Евросовета Шарль Мишель перед началом европейского саммита заявил, что рассчитывает на согласование нового санкционного пакета. При этом верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, напротив, скептически отнесся к возможности утверждения новых санкций в день саммита.В ЕС рассчитывали утвердить новый пакет санкций на заседании глав МИД стран союза 12 декабря, однако новые ограничения согласованы не были из-за сохраняющихся разногласий по ряду вопросов.Предварительное единогласное согласование ограничительных мер постпредами стран ЕС является обязательной и одной из самых важных процедур в рамках утверждения каждого нового санкционного пакета. Затем следует утверждение странами ЕС на министерском уровне, после чего решения должны быть опубликованы в официальном журнале Евросоюза. Только после публикации они вступают в силу.Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221215/gaz-1839009155.html

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россия

брюссель

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жозеп боррель, шарль мишель, россия, брюссель, украина, владимир путин, евросоюз, евросовет, еврокомиссия, санкции в отношении россии