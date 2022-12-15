https://ria.ru/20221215/zakony-1838838261.html

Госдума приняла законы о гарантировании прав участников пенсионных программ

Госдума приняла законы о гарантировании прав участников пенсионных программ - РИА Новости, 15.12.2022

Госдума приняла законы о гарантировании прав участников пенсионных программ

Госдума приняла пакет законов о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:20

2022-12-15T12:20

2022-12-15T12:20

госдума рф

агентство по страхованию вкладов

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума приняла пакет законов о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ.Базовый документ предусматривает создание на базе Агентства по страхованию вкладов системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в сфере негосударственного пенсионного обеспечения. Система создается по аналогии с системами страхования вкладов и гарантирования прав застрахованных в обязательном пенсионном страховании. Она призвана защитить права граждан, которым в соответствии с пенсионным договором должна выплачиваться или выплачивается негосударственная пенсия.Гарантийными случаями при этом становятся аннулирование лицензии или банкротство НПФ. Участнику такой системы или его правопреемнику в подобных случаях гарантируется выплата возмещения за счет средств фонда гарантирования пенсионных резервов. Фонд формируется за счет ежегодных гарантийных взносов НПФ и других источников и администрируется АСВ. При этом допускается возможность перевода гарантийного возмещения в другой НПФ.На этапе накопления участникам системы будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах (взносы самого участника, его работодателя и иных лиц с учетом результата их размещения), но не более предельного размера гарантируемой суммы - 1,4 миллиона рублей. А на этапе выплаты пенсий гарантируется выплата любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости.Закон-спутник вносит в действующее законодательство об НПФ и о банкротстве изменения, необходимые для реализации базового документа. В частности, они касаются особенностей рассмотрения дела о банкротстве НПФ, исполнения АСВ функций временной администрации и полномочий конкурсного управляющего НПФ, а также ведения агентством реестра обязательств такого фонда.При этом предусмотрено, что требования АСВ, приобретенные после выплаты или перевода гарантийного возмещения в другой НПФ, удовлетворяются в составе требований кредиторов первой очереди за счет средств пенсионных резервов и конкурсной массы. А размер требований других кредиторов НПФ будет определяться с учетом выплаченного или переведенного АСВ гарантийного возмещения.

https://ria.ru/20221213/pensiya-1838333718.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, агентство по страхованию вкладов, общество