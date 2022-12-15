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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 15.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы слышны в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил телеканал "Прямой". РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:01
2022-12-15T12:01
2022-12-15T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
кривой рог
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Взрывы слышны в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил телеканал "Прямой"."Сообщают про взрывы в Кривом Роге", - написал телеканал в своем Telegram-канале.В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Очаков Николаевской области. Глава областной военной администрации Виталий Ким заявил о повреждении объектов инфраструктуры.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинский телеканал "Прямой" сообщил о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области