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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 15.12.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы слышны в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил телеканал "Прямой". РИА Новости, 15.12.2022

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специальная военная операция на украине

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кривой рог

днепропетровская область

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Взрывы слышны в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил телеканал "Прямой"."Сообщают про взрывы в Кривом Роге", - написал телеканал в своем Telegram-канале.В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Очаков Николаевской области. Глава областной военной администрации Виталий Ким заявил о повреждении объектов инфраструктуры.

кривой рог

днепропетровская область

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в мире, жкх, кривой рог, днепропетровская область, украина