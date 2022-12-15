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В Петербурге ветераны получат выплаты к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

В Петербурге ветераны получат выплаты к 80-летию прорыва блокады Ленинграда - РИА Новости, 15.12.2022

В Петербурге ветераны получат выплаты к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Участники Великой Отечественной войны, блокадники, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и ряд других категорий граждан, проживающие в... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:24

2022-12-15T11:24

2022-12-15T11:24

общество

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ветераны

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Участники Великой Отечественной войны, блокадники, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и ряд других категорий граждан, проживающие в Санкт-Петербурге, получат единовременные выплаты к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда, следует из материалов на сайте Смольного.Проект соответствующего постановления городского правительства опубликован в разделе "антикоррупционная экспертиза"."В связи с празднованием 18 января 2023 года 80-летия Дня прорыва блокады Ленинграда… установить в 2023 году дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты… гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, а также гражданам без определенного места жительства, из числа… инвалидов,… участников,… ветеранов Великой Отечественной войны", - говорится в документе.Согласно проекту постановления, в число получателей выплат, размер которых составит преимущественно по 10 тысяч рублей на человека, входят, в частности участники, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, работники тыла, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, блокадники, вдовы и вдовцы умерших участников войны.Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

https://ria.ru/20221210/kompensatsiya-1837684756.html

https://ria.ru/20221214/pensii-1838622070.html

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общество, ленинград, санкт-петербург, россия, ветераны